Bu binayla barışmışız

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Sosyal medyada gündem olan bir bina var. İstanbul Fatih’te... Nasıl gündem olmasın! 4 katlı bir binanın üstüne sonradan bir çıkma kat yapılmış, onun üstüne de bir kat daha yapılmış. Peki bu nasıl olmuş? Fatih Belediyesi’ne sordum.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bina, Haseki Caddesi’nde bulunuyor. Fatih Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre, 2017-2018’de de imar barışından yararlanmış. Yani bu görenleri hayrete düşüren binayla barışmışız. Tabi hal böyle olduğundan şu anda belediyenin yapabileceği pek bir şey yok gibi ama Fatih Belediyesi ‘İnceleme başlattık’ diyor.

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