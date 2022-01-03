Yasak Elma bugün var mı? Sorusu gündemde. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi saat 20.00’de FOX TV'de yayınlanıyor. 5. sezonuyla FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bu akşam Yasak Elma var mı, yok mu? Bugün Yasak Elma neden yok? Yasak Elma 126. yeni bölüm ne zaman? İşte 3 Ocak FOX TV yayın akışı Pazartesi