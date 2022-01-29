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Bu akşam TV'de neler var? 29 Ocak Cumartesi TV yayın akışı! - ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, TV8, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi!

Bu akşam TV'de neler var? 29 Ocak Cumartesi (TRT 1, ATV, KANAL D) TV yayın akışı!

Hafta sonunu evinde televizyon karşısıangeçirecek olanlar 29 Ocak Cumartesi TV yayın akışı listesini araştırıyor. Her gün olduğu gibi bu gün de pek çok dizi, film, eğlence programı ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. 29 Ocak Cumartesi gecesini evde geçirecekler için televizyon kanalları güncel yayın akışı listelerini yayınladı. 29 Ocak Cumartesi bugün TV'de neler var, hangi diziler ve hangi filmler yayınlanacak? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı...

29.01.2022 - 15:34 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon izleyicileri tarafından her gün ilgiyle takip edilen yayın akışı listeleri belli oldu. 29 Ocak Cumartesi günü ve akşamı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşacak diziler, programlar ve filmler açıklandı. 29 Ocak Cumartesi akşamı TV yayın akışı listelerine göre Güldür Güldür Show'dan Gönül Dağı'na, Kardeşlerim'den Survivor All Star'a, Maske Kimsin Sen'den Şarkılar Bizi Söyler'e kadar pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    04:20 Kıbrıs Zafere Doğru

    06:20 Keloğlan Aramızda (Yerli Sinema)

    08:20 Rafadan Tayfa Deniz Macerası (Yerli Sinema)

    10:20 Tozkoparan İskender

    12:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    15:10 Teşkilat

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

    04:00 3’Te 3

    05:00 Seksenler

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Üç Kuruş

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)

    02:30 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)

    04:45 Aşk Laftan Anlamaz

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:30 Bir Zamanlar Çukurova

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Yalnız Kurt

    13:00 Kardeşlerim

    16:00 Yalnız Kurt

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Yalnız Kurt

    03:20 Kalp Yarası

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Memet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Kanunsuz Topraklar

    16:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Maske Kimsin Sen?

    23:00 Elkızı

    02:30 Yasak Elma

    04:30 Kefaret

    06:00 Kadın

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