Televizyon izleyicileri tarafından her gün ilgiyle takip edilen yayın akışı listeleri belli oldu. 29 Ocak Cumartesi günü ve akşamı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşacak diziler, programlar ve filmler açıklandı. 29 Ocak Cumartesi akşamı TV yayın akışı listelerine göre Güldür Güldür Show'dan Gönül Dağı'na, Kardeşlerim'den Survivor All Star'a, Maske Kimsin Sen'den Şarkılar Bizi Söyler'e kadar pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...