Bu akşam televizyonda neler var? 29 Mayıs Çarşamba televizyon yayın akışı
Akşama televizyon keyfi yapmak ama ne izleyeceğini bilemeyenler için bir televizyon rehberi oluşturduk. Bu akşam, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Ayrıca akşama hem sinema hem de spor için de birçok seçenek var! İşte, 29 Mayıs Çarşamba televizyon yayın akışı...
- 1
SANDIK KOKUSU
Sandık Kokusu 24. bölümüyle bu akşam SHOW TV'de seyirci ile buluşacak.
SANDIK KOKUSU’NUN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hasan, Atilla’ya verdiği sözü tutup Mert’le buzları eritmeye çalışır. Filiz, Serdar’ın üstten tavırlarına daha fazla dayanamayıp istifa eder. Hasan’ın teklifiyle kafenin idaresini alır. Bir anda üç çocuk annesi olan Hande, yeni düzene ayak uydurmakta güçlük çeker. Tılsım kendini idare edebilse bile Deniz ve Selin’in bakımı onu çok zorlar. Atilla’nın boşalan evine Lale’nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Tılsım utancından çok yanaşmasa da Deniz, bu duruma çok sevinir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Baba
- 2
KURULUŞ OSMAN
Kuruluş Osman 162. bölümüyle bu akşam ATV'de yayınlanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır? Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Uç Pazar'a el konulmasıyla birlikte Osman Bey'in zafer üzerine zafer elde etmesi Kayı Obası'nda bir şenlik havası estirmektedir. Fakat Gündüz Bey'in baskın yeme haberiyle sevinçleri kursaklarında kalır. Babasının haberini alan Elçim Hatun ne yapacaktır?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası
- 3
TAŞ KAĞIT MAKAS
Taş Kağıt Makas dizisi, bu akşam 20.00'de 13. bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Rıza’nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır.
Umut’un ilerleyişi, Emirkıranlar’ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.
Harun Yakar ve Umut’un yeniden kesişen yolları, birlikte hareket etmelerine neden olur. Harun, Umut’tan aldığı ipucunu kovalarken daha önemli bir detayı, Kadri Palaz’ın ondan sakladığı bir sırrı öğrenir. Kadri Palaz’ın, Harun’dan sakladığı gerçek nedir?
Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya’yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yalan
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
-
- 4
HABABAM SINIFI UYANIYOR, BİTTİN SEN
Bu akşam Star TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi yayınlanacak. Filmi, saat 22.15'te başka bir yerli sinema olan 'Bittin Sen' takip edecek.
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLM KONUSU
Haylazlığına tam gaz devam eden Hababam Sınıfı, çok sevilen serinin bu filminde de pek farklı davranmıyor. Sınıflarına gelen yeni öğrenci Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Babasının ölümünden sonra kimsesiz kalan bu genç, eğitim-öğretim hayatında her daim başarılı ve örnek bir öğrenci olmuştur. Şimdi Mahmut Hoca'nın destekleriyle öğrenimini sürdürecek olan Ahmet, liseyi bitirmek için Özel Çamlıca Lisesi'nde okumaya başlayacaktır. Ancak Hababam Sınıfı'na gönderilen Ahmet, sınıftakilerle arkadaş olabilmek için onlar gibi olmaya çalışsa da zamanla bu haylaz sınıfın alaycı ve baskıcı tavırları yüzünden dehşete kapılacaktır.
BİTTİN SEN FİLM KONUSU
Evlilik teklifi beklerken kendisini bir ayrılık konuşması içinde bulan Pelin’in macera ve komedi dolu intikam hikayesini anlatıyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
22:15 Bittin Sen (Yerli Sinema)
00:00 İstanbullu Gelin
02:00 Bittin Sen (Yerli Sinema)
03:30 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
- 5
ŞAHANE HAYATIM
Şahane Hayatım, 29. bölümüyle bu akşam 20.00'de NOW TV'de olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şebnem ve Melisa Didem’in savaş ilanına karşılık vermeye karar verir. Çocuklarıyla tehdit edildikten sonra merhametini kaybeden Şebnem, Didem’i en zayıf yerinden vurmaya kararlıdır. Onur’la evlenen Didem, cemiyete takdim edileceği gecede hayatının şokunu yaşar. Şebnem ve Melisa Didem’i yok etmek için her türlü riski göze alırken hiç ummadıkları bir müttefikleri olacaktır.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Kader Bağları
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
- 6
MEHMED: FETİHLER SULTANI, ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI
Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Ardından saat 20.30'da 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Almanya-Türkiye maçı yayınlanacak.
MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Konstantinos, Mara’yı Mehmed’e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil’in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed’e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı’yla kendisi mi yüzleşecek? Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed’in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!
Mara’nın geri dönüşü Hala Sultan’ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban’ı uyarmıştır. Mara’nın ise Hala Sultan’ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır. Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak?
Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır. Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan’dan yardım istemeye karar verir. Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar. Konstantinos her şeye rağmen bu birliği sağlayacak mı, yoksa muhalif düşüncelere karşı yenilgiye mi uğrayacak?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Uğurlugiller
06:40 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22:30 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Almanya-Türkiye"
00:10 Kara Ağaç Desatnı
03:00 Gönül Dağı
05:30 Seksenler
-
- 7
SURVIVOR ALL STAR, OLYMPIACOS-FIORENTINA KONFERANS LİGİ FİNALİ
TV8'de saat 20.00'de Survivor All Star'ın yeni bölümü ekranlara gelecek. Ardından saat 22.00'de "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali oynanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
22:00 "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi