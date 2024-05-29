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        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam televizyonda neler var? 29 Mayıs Çarşamba Show TV, Now Tv, TRT1, Star TV, Kanal D, ATV yayın akışı

        Bu akşam televizyonda neler var? 29 Mayıs Çarşamba televizyon yayın akışı

        Akşama televizyon keyfi yapmak ama ne izleyeceğini bilemeyenler için bir televizyon rehberi oluşturduk. Bu akşam, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Ayrıca akşama hem sinema hem de spor için de birçok seçenek var! İşte, 29 Mayıs Çarşamba televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:35
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        • 1

          SANDIK KOKUSU

          Sandık Kokusu 24. bölümüyle bu akşam SHOW TV'de seyirci ile buluşacak.

          SANDIK KOKUSU’NUN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Hasan, Atilla’ya verdiği sözü tutup Mert’le buzları eritmeye çalışır. Filiz, Serdar’ın üstten tavırlarına daha fazla dayanamayıp istifa eder. Hasan’ın teklifiyle kafenin idaresini alır. Bir anda üç çocuk annesi olan Hande, yeni düzene ayak uydurmakta güçlük çeker. Tılsım kendini idare edebilse bile Deniz ve Selin’in bakımı onu çok zorlar. Atilla’nın boşalan evine Lale’nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Tılsım utancından çok yanaşmasa da Deniz, bu duruma çok sevinir.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Bahar

          03:00 Sandık Kokusu

          05:30 Baba

        • 2

          KURULUŞ OSMAN

          Kuruluş Osman 162. bölümüyle bu akşam ATV'de yayınlanacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır? Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Uç Pazar'a el konulmasıyla birlikte Osman Bey'in zafer üzerine zafer elde etmesi Kayı Obası'nda bir şenlik havası estirmektedir. Fakat Gündüz Bey'in baskın yeme haberiyle sevinçleri kursaklarında kalır. Babasının haberini alan Elçim Hatun ne yapacaktır?

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Aldatmak

          03:00 Destan

          05:20 Kalp Yarası

        • 3

          TAŞ KAĞIT MAKAS

          Taş Kağıt Makas dizisi, bu akşam 20.00'de 13. bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Rıza’nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

          Umut’un ilerleyişi, Emirkıranlar’ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.

          Harun Yakar ve Umut’un yeniden kesişen yolları, birlikte hareket etmelerine neden olur. Harun, Umut’tan aldığı ipucunu kovalarken daha önemli bir detayı, Kadri Palaz’ın ondan sakladığı bir sırrı öğrenir. Kadri Palaz’ın, Harun’dan sakladığı gerçek nedir?

          Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya’yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yalan

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Taş Kağıt Makas

          00:15 Yalan

          02:30 Siyah Beyaz Aşk

          04:30 Bodrum Masalı

        • 4

          HABABAM SINIFI UYANIYOR, BİTTİN SEN

          Bu akşam Star TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi yayınlanacak. Filmi, saat 22.15'te başka bir yerli sinema olan 'Bittin Sen' takip edecek.

          HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLM KONUSU

          Haylazlığına tam gaz devam eden Hababam Sınıfı, çok sevilen serinin bu filminde de pek farklı davranmıyor. Sınıflarına gelen yeni öğrenci Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Babasının ölümünden sonra kimsesiz kalan bu genç, eğitim-öğretim hayatında her daim başarılı ve örnek bir öğrenci olmuştur. Şimdi Mahmut Hoca'nın destekleriyle öğrenimini sürdürecek olan Ahmet, liseyi bitirmek için Özel Çamlıca Lisesi'nde okumaya başlayacaktır. Ancak Hababam Sınıfı'na gönderilen Ahmet, sınıftakilerle arkadaş olabilmek için onlar gibi olmaya çalışsa da zamanla bu haylaz sınıfın alaycı ve baskıcı tavırları yüzünden dehşete kapılacaktır.

          BİTTİN SEN FİLM KONUSU

          Evlilik teklifi beklerken kendisini bir ayrılık konuşması içinde bulan Pelin’in macera ve komedi dolu intikam hikayesini anlatıyor.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)

          22:15 Bittin Sen (Yerli Sinema)

          00:00 İstanbullu Gelin

          02:00 Bittin Sen (Yerli Sinema)

          03:30 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

        • 5

          ŞAHANE HAYATIM

          Şahane Hayatım, 29. bölümüyle bu akşam 20.00'de NOW TV'de olacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Şebnem ve Melisa Didem’in savaş ilanına karşılık vermeye karar verir. Çocuklarıyla tehdit edildikten sonra merhametini kaybeden Şebnem, Didem’i en zayıf yerinden vurmaya kararlıdır. Onur’la evlenen Didem, cemiyete takdim edileceği gecede hayatının şokunu yaşar. Şebnem ve Melisa Didem’i yok etmek için her türlü riski göze alırken hiç ummadıkları bir müttefikleri olacaktır.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

          20:00 Şahane Hayatım

          00:15 Hudutsuz Sevda

          02:45 Kader Bağları

          05:00 Kefaret

          06:00 Bay Yanlış

        • 6

          MEHMED: FETİHLER SULTANI, ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI

          Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Ardından saat 20.30'da 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Almanya-Türkiye maçı yayınlanacak.

          MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Konstantinos, Mara’yı Mehmed’e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil’in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed’e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı’yla kendisi mi yüzleşecek? Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed’in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!

          Mara’nın geri dönüşü Hala Sultan’ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban’ı uyarmıştır. Mara’nın ise Hala Sultan’ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır. Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak?

          Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır. Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan’dan yardım istemeye karar verir. Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar. Konstantinos her şeye rağmen bu birliği sağlayacak mı, yoksa muhalif düşüncelere karşı yenilgiye mi uğrayacak?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Uğurlugiller

          06:40 Balkan Ninnisi

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:10 Seksenler

          14:20 Gönül Dağı

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:50 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          22:30 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Almanya-Türkiye"

          00:10 Kara Ağaç Desatnı

          03:00 Gönül Dağı

          05:30 Seksenler

        • 7

          SURVIVOR ALL STAR, OLYMPIACOS-FIORENTINA KONFERANS LİGİ FİNALİ

          TV8'de saat 20.00'de Survivor All Star'ın yeni bölümü ekranlara gelecek. Ardından saat 22.00'de "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali oynanacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8'de Sağlık

          08:30 Aramızda Kalmasın

          11:00 Survivor All Star 2024

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          22:00 "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Aramızda Kalmasın

          05:30 Dizi

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