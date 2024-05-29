TAŞ KAĞIT MAKAS

Taş Kağıt Makas dizisi, bu akşam 20.00'de 13. bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Rıza’nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Umut’un ilerleyişi, Emirkıranlar’ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.

Harun Yakar ve Umut’un yeniden kesişen yolları, birlikte hareket etmelerine neden olur. Harun, Umut’tan aldığı ipucunu kovalarken daha önemli bir detayı, Kadri Palaz’ın ondan sakladığı bir sırrı öğrenir. Kadri Palaz’ın, Harun’dan sakladığı gerçek nedir?

Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya’yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Yalan

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı