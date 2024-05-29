BAHAR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur! Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder, bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar’ın ilişkisi sarsılır. Umay ve Parla’nın arasındaki gerilim iyice artar! Nevra’nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar.