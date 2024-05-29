Bahar 14. bölümde neler oldu? Bahar son bölü kesintisiz izle
Başrolünde Demet Evgar'ın olduğu Bahar dizisinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. 28 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 14. bölüm linkini haberimize ekledik. İşte, detaylar...
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SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar, her akşam Salı günü yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dün, 14. bölümüyle ekranlara gelen Bahar dizisinin son bölümünde yaşananları özetledik ve bölümü seyredebileceğiniz linki haberimize ekledik. İşte, Bahar son bölüm özeti...
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BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar'ın 14. bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır. Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır. Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla’nın yardımıyla avukat Ayhan’la tanışır.
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BAHAR 14. BÖLÜM ÖZETİ
Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur! Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder, bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar’ın ilişkisi sarsılır. Umay ve Parla’nın arasındaki gerilim iyice artar! Nevra’nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar.
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BAHAR SON BÖLÜM İZLE
Bahar dizisinin 14. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağdaki linkten son bölümü tek parça ve HD kalitede izleyebilir.