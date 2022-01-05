Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Bazı yapımların bu hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmaması nedeniyle dizinin izleyicileri Kuruluş Osman bu hafta var mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Bu hafta Kuruluş Osman var mı, yok mu? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?