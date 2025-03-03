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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Bu akşam iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan'ın üçüncü gününe özel sultan kebabından güllacına iftar menüsü!

        Bu akşam iftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan'ın üçüncü gününe özel sultan kebabından güllacına iftar menüsü!

        Ramazan ayının bereketi, sofralardaki özenle hazırlanan yemeklerle taçlanıyor. Çorbasından tatlısına kadar her ayrıntısıyla özenle hazırlanmış bu menü, iftar sofranıza farklı bir dokunuş katacak. İşte Ramazan'ın üçüncü gününe özel, hem geleneksel hem de modern tatları buluşturan muhteşem iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:43
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        Üçüncü güne özel iftar menüsü!
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        Ramazan’da her gün farklı tatlar denemek isteyenler için üçüncü güne özel lezzet dolu bir menü ile karşınızdayız. İftarda hem hafif hem de besleyici yemekler tercih edenler için özenle seçilmiş tarifler, sofranıza renk ve lezzet katacak. Çorbasından tatlısına kadar her damak zevkine hitap eden bu menü, günün yorgunluğunu unutturacak. İşte iftar sofralarınızı zenginleştirecek, sağlıklı ve lezzetli yemek tarifleri!

        YOĞURTLU ŞEHRİYE ÇORBASI

        MALZEMELER

        1 çay bardağı arpa şehriye

        1 su bardağı yoğurt

        1 yemek kaşığı un

        1 adet yumurta sarısı

        5 su bardağı su veya tavuk suyu

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı nane, pul biber, tuz

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        YAPILIŞI

        Tereyağını tencerede eritip şehriyeleri ekleyin ve hafifçe kavurun.

        Suyu ekleyerek şehriyeler yumuşayana kadar kaynatın.

        Ayrı bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpıp kaynayan çorbadan bir kepçe ekleyerek ılıştırın.

        Karışımı tencereye ekleyip karıştırarak pişirin, baharatları ekleyerek sıcak servis yapın.

        İkinci güne özel iftar menüsü!
        İkinci güne özel iftar menüsü!

        TAVUKLU SULTAN KEBABI

        MALZEMELER

        2 adet yufka

        2 adet tavuk göğsü (küçük doğranmış)

        1 adet soğan

        1 adet yeşil biber

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

        1 su bardağı beşamel sos (1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt)

        1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

        YAPILIŞI

        Tavukları sıvı yağda kavurun, doğranmış soğan ve biberi ekleyin.

        Salçayı ve baharatları ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

        Beşamel sos için tereyağını eritin, unu kavurun ve sütü ekleyerek koyulaşana kadar pişirin.

        Yufkaları dört eşit parçaya kesin, ortasına tavuklu harç koyup bohça şeklinde kapatın.

        Üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri ekleyerek 180°C’de 15-20 dakika fırınlayın.

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        ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

        MALZEMELER

        1 su bardağı pirinç

        2 yemek kaşığı arpa şehriye

        1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 çay kaşığı tuz

        YAPILIŞI

        Tereyağında şehriyeleri kavurun, ardından yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

        Sıcak suyu ve tuzu ekleyerek kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

        10 dakika demlendirdikten sonra servis edin.

        MEVSİM SALATASI

        MALZEMELER

        1 adet marul

        1 adet havuç

        1 adet kırmızı lahana

        1 adet salatalık

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        Yarım limon suyu

        1 çay kaşığı tuz

        YAPILIŞI

        Sebzeleri doğrayıp karıştırın.

        Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip servis edin.

        GÜLLAÇ

        MALZEMELER

        6 yaprak güllaç

        1 litre süt

        1 su bardağı toz şeker

        1 çay bardağı dövülmüş ceviz

        1 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

        Üzeri için nar taneleri ve toz fıstık

        YAPILIŞI

        Sütü ılıtıp şekeri ekleyerek karıştırın.

        Güllaç yapraklarını tepsiye serip süt ile ıslatın, her kat arasına ceviz serpin.

        Son katı da ıslattıktan sonra birkaç saat dinlendirin.

        Üzerini nar taneleri ve toz fıstıkla süsleyerek servis edin.

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