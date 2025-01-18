GECE ATIŞTIRMALIKLARININ ÖNEMİ

Gece yeme alışkanlığı genellikle kilo alımıyla ilişkili olarak görülse de, düzgün bir şekilde yapıldığında bu durum tersi bir etki yaratabilir. Yatmadan önce hafif bir atıştırmalık tüketmek, gece boyunca açlık hissini kontrol altında tutabilir ve sabah saatlerinde fazla yeme riskinizi azaltabilir. Özellikle protein ve lif içeren gıdalar, hem tokluk hissi sağlar hem de kas onarımını destekler. Ayrıca, metabolizmanızı uykuda dahi çalıştırır.