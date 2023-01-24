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Haberler Girişimcilik

BTM girişimcileri kitle fonlama ile yatırım arayacak

Yatırımcılara 1 TL ile bile girişimlere ortak olma imkanı sunan Basefunder Kitle Fonlama Platformu, İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile iş birliği protokolü imzaladı. Buna göre BTM bünyesindeki girişimciler Basefunder üzerinden de fona ulaşabilecekler

Giriş: 24.01.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
BTM girişimcileri kitle fonlama ile yatırım arayacak
HABERTURK.COM

Türk girişimleri bireysel ve kurumsal yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen Basefunder Kitle Fonlama Platformu, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Basefunder Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Dolgan ile BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı tarafından imzalanan protokole göre, BTM Bünyesindeki girişimciler Basefunder aracılığıyla da fona ulaşabilecek.

Mehmet Dolgan, BaseFunder markası altında sundukları kitle fonlama faaliyetleri ile teknoloji girişimlerine yatırımları demokratikleştirdiklerini bildirdi.

Girişimlerin finansal kaynaklara ulaşmasını kolaylaştıran kitle fonlama hizmetleri ile teknoloji ve üretim alanında faaliyet gösteren çeşitli girişimlerin yatırım almalarını sağladıkların vurgulayan Dolgan, "Bağımsız bir kuruluş ile girişimlerin fotoğraflarını çekip analiz ettikten sonra makul bir değerleme ile yatırımcıların karşısına çıkarırken şeffaf süreçlere ve analizlere odaklanıyoruz" dedi.

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