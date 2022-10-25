'Bi’ Fikrim Var' diyene kapıyı açtı

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BSH Türkiye, beyaz eşya teknolojileri alanında yeni bir fikir yarışmasını hayata geçirdiğini duyurdu. 'Bi’ Fikrim Var' isimli projeyle gençlerin inovatif fikirlerini gerçekleştirme fırsatı bulması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin BSH Türkiye'nin Çerkezköy Fabrikası’nda bulunan BSH Makers Lab’da beyaz eşya teknolojisi, mekatronik/otomasyon, sunum teknikleri ve tüketici iç görüleri alanlarında alacakları eğitimin ardından tasarladıkları beyaz eşya teknolojilerine ilişkin projeleri, jürinin rehberliğinde geliştirilecek ve finalde başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek.

Projenin sınırlarının öğrenciler tarafından belirleneceği yarışma sonunda, başarılı fikirlerin BSH’nin gelecek teknolojilerinde rol oynayabilecekleri de kaydedildi.

13-18 yaş grubundaki öğrencilerden oluşan minimum 2, maksimum 5 kişiden oluşan takımların, 4 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularının kabul edileceği bildirildi.

Yarışma süresince BSH Türkiye AR-GE mühendisleri ve Kodluyoruz Derneği ekiplerinin, tüm katılımcı gençlere kapsamlı eğitimler ve mentorluk vererek projelerinin geliştirilmesinde rol oynayacaklarını belirten BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, "Bugünün teknolojilerinde rol oynayarak yarının inovasyonlarını geliştirecek genç araştırmacıların, kod yazarlarının yaratıcılığının şekillenmesinde görev alıyoruz. İlk adımını Tekirdağ’da attığımız bu yarışmayı gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı bir Fikir Yarışması haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.