Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Girişimcilik BSH Türkiye 'Bi’ Fikrim Var' diyene kapıyı açtı

'Bi’ Fikrim Var' diyene kapıyı açtı

2017’den bu yana Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle öğrencilere teknoloji okuryazarlığı konusunda yetkinlik kazandıran eğitimler veren BSH Türkiye, yeni bir projeye start verdi. Yapılan açıklamaya göre, 'Bi’ Fikrim Var' adı verilen beyaz eşya teknolojisi fikir yarışmasıyla 13-18 yaş grubundaki öğrenciler BSH Türkiye’nin Çerkezköy Fabrikası’ndaki BSH Makers Lab’da önce eğitim alacak. Ardından çeşitli projeler üretecek ve jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek

Giriş: 25.10.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
BSH Türkiye 'Bi’ Fikrim Var' diyene kapıyı açtı
HABERTURK.COM

BSH Türkiye, beyaz eşya teknolojileri alanında yeni bir fikir yarışmasını hayata geçirdiğini duyurdu. 'Bi’ Fikrim Var' isimli projeyle gençlerin inovatif fikirlerini gerçekleştirme fırsatı bulması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin BSH Türkiye'nin Çerkezköy Fabrikası’nda bulunan BSH Makers Lab’da beyaz eşya teknolojisi, mekatronik/otomasyon, sunum teknikleri ve tüketici iç görüleri alanlarında alacakları eğitimin ardından tasarladıkları beyaz eşya teknolojilerine ilişkin projeleri, jürinin rehberliğinde geliştirilecek ve finalde başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek.

Projenin sınırlarının öğrenciler tarafından belirleneceği yarışma sonunda, başarılı fikirlerin BSH’nin gelecek teknolojilerinde rol oynayabilecekleri de kaydedildi.

13-18 yaş grubundaki öğrencilerden oluşan minimum 2, maksimum 5 kişiden oluşan takımların, 4 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularının kabul edileceği bildirildi.

Yarışma süresince BSH Türkiye AR-GE mühendisleri ve Kodluyoruz Derneği ekiplerinin, tüm katılımcı gençlere kapsamlı eğitimler ve mentorluk vererek projelerinin geliştirilmesinde rol oynayacaklarını belirten BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, "Bugünün teknolojilerinde rol oynayarak yarının inovasyonlarını geliştirecek genç araştırmacıların, kod yazarlarının yaratıcılığının şekillenmesinde görev alıyoruz. İlk adımını Tekirdağ’da attığımız bu yarışmayı gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı bir Fikir Yarışması haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hafif ticari araç 2 TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç 2 TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Taciz şüphelisine sokak ortasında darp
Taciz şüphelisine sokak ortasında darp
Cemevleri düzenlemesi TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
Cemevleri düzenlemesi TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.