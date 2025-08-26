Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yüzü gülüyordu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage basın toplantısı düzenledi.

REKLAM advertisement1

Yarınki karşılaşmayı değerlendiren Lage, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz ama Fenerbahçe de bir Şampiyonlar Ligi takımı... Teknik direktörleri daha önce kupayı 2 kere kazandı. Gerek stadyum içinde gerek dışında birlik olarak rakibimize karşı mücadele sergeleyeceğiz. Taraftarlardan müthiş bir destek istiyoruz." dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI

"Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic."

REKLAM

"KEREM'İN YÜZÜ GÜLÜYORDU"

"Kerem Aktürkoğlu bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi."