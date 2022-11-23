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Bruno Fernandes'ten Ronaldo açıklaması: "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez"

Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı Bruno Fernandes, ayrılıpa dair konuştu. Hem Ronaldo'nun hem de tüm Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na odaklandığını söyleyen Fernandes, vatandaşı ve Manchester United arasında bir taraf seçmek zorunda olmadığını belirtti.

Giriş: 23.11.2022 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Bruno Fernandes'ten Ronaldo açıklaması:

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılık sürecinde takım arkadaşı Bruno Fernandes'le arasında yaşananlar da gündem olmuştu. Hem ManU'da hem de Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giyen ikilinin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

Manchester United'ın Ronaldo ile yolları resmen ayırmasının ardından Bruno Fernandes'ten ilk açıklama geldi.

"RONALDO İLE KONUŞMADIK"
Fernandes, ayrılıkla ilgili Ronaldo ile konuşmadığını belirterek, "Ronaldo, bana aldığı kararlardan bahsetmedi. Bu kişisel bir karar onu ve ailesini ilgilendirir. Bunun hakkında konuşmadık. Buradaki herkes Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." dedi.

"KARARINA SAYGI DUYMALIYIZ"
Fernandes, "Bir taraf seçmek zorunda değilim. Cristiano ile Manchester United'da oynamak bir rüyanın gerçekleşmesiydi ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Şu an Ronaldo ile oynamaktan dolayı rahatsız hissetmiyorum. Onunla milli takımda beraber oynamak ayrıcalık. Onun kararına saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı.

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