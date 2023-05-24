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Brüksel'de Yeşil Sol Parti müşahitlerinin saldırısında 2 kişi yaralandı

Türkiye'nin ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık kurulan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Yeşil Sol Parti müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı. Olayda yaralanan 2 seçmenden biri hastaneye kaldırıldı

Giriş: 24.05.2023 - 04:34 | Güncelleme: ABONE OL
Brüksel'de Yeşil Sol Parti müşahitlerinin saldırısında 2 kişi yaralandı
Brüksel'de Yeşil Sol Parti müşahitlerinden saldırı: 2 yaralı
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AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı.

Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda yerel saatle 21.00 sularında Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti.

Görgü tanıkları, Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve saldırgan grubun bir kadın sandık görevlisine sözlü saldırıda bulunarak küfrettiğini, bunun üzerine diğer müşahitlerin ve seçmenlerin de tepki gösterdiğini aktardı.

Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı.

2 SEÇMEN YARALANDI

AA'nın haberine göre, saldırıda iki seçmen yaralandı. Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı.

Olaylardan sonra Brüksel'deki Expo alanına gelen polis, iki grubu ayırdı. Yaralı seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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