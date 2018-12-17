Brüksel'de göç protestosu: Aşırı sağcılar polisle çatıştı

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Aşırı sağcıların Belçika'nın Başkenti Brüksel'de, Fas'ın Marakeş kentinde geçen hafta imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Paktı'nı protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği gösteri, olaylı sona erdi.
Basın mensuplarına saldıran aşırı sağcılar, polisle çatıştı. Polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Belçika'da Başbakan Charles Michel'in imza attığı BM Mülteci Paktı, ülkedeki sağ ve aşırı sağcı kesimin tepkisine neden oldu. Koalisyon ortağı sağcı Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA) hükümetten çekilme kararı aldı.
Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi (Vlaams Belang) lideri Filip Dewinter ve diğer aşırı sağcı grupların öncülüğünde göç anlaşmasını protesto kararı alındı. Hükümet tarafından yasaklanan gösteri, mahkeme kararıyla gerçekleştirildi.
Aralarında, Avrupa Polis Örgütü'nün (Europol) "aşırı sağcı şiddet" konulu raporunda da yer alan Kalkan ve Arkadaşları (Schild en Vriend) örgütünün de yer aldığı aşırı sağcı gruplar, Pazar günü öğle saatlerinde Brüksel'in merkezindeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi. Gösteriye bir grup Sarı Yelekli de destek verdi
Yaklaşık 5 bin 500 kişiden oluşan göstericiler, "Solcu lağım fareleri", "Paspaslarınızı toplayın", "Önce kendi halkımız", "Bizim ülkemizde cihada yer yok" sloganları attı.
Yapılan konuşmalarda, Avrupa'daki terör saldırılarının mülteciler ve göçle ilgili olduğu öne sürüldü.
Aşırı sağcı grup, "kanser medyası" diyerek gösteriyi izleyen Flaman Televizyonu (VRT) muhabiri ile kameramanına saldırarak tartakladı ve görev yapmalarını engellemeye çalıştı.
Saat 14:00'de polisin uyarısı uzerine protesto gösterisi olaysız sona erdi. Ancak bir süre sonra, aralarında siyah giysili 200 kişilik bir grubun da olduğu aşırı sağcılar, yeniden toplanmaya başladı.
Aşırı sağcılar, polisin " dağılın" uyarısına taş, şişe ellerine geçirdikleri cisimleri atarak karşılık verdi. Polisle göstericiler arasındaki çatışmada, AB Komisyonu binasının camları kırıldı.
Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.
Olaylarda bir çok kişinin yaralandığı ve gözaltılar bulunduğu belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!