"ACI VERİCİ OLSA DA NET TEŞHİS KONULMASI RAHATLATICI"

Söz konusu açıklamada, Bruce Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtilmişti. Her ne kadar bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notu da bu açıklamada yer almıştı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceği, ailesinin açıklamasında yer verilmişti.

Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer almıştı: Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı.