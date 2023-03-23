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Bruce Willis'in eşi Emma Heming, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümlerinde nikâh tazelediklerini açıkladı - Magazin haberleri

Emma Heming, Bruce Willis ile nikâh tazeleme videosunu yayımladı

'Frontotemporal demans' ile mücadele eden Bruce Willis'in eşi Emma Heming, 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde nikâh tazelediklerini açıkladı

Giriş: 23.03.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD'li oyuncu Bruce Willis'e 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

    Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış, hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti. Ünlü oyuncunun eşi Emma Heming, 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde Bruce Willis ile nikâh tazelediğini açıkladı. 

  • Emma Heming, sosyal medya hesabından arkadaşları ve ailelerinin eşlik ettiği törenin videosunu yayımladı. 

  • Videoda, Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarının da yer aldığı görüldü.

  • Emma Heming, gönderisine "10'uncu evlilik yıl dönümümüzde, 2009'da 'Evet' dediğimiz yerde evlilik yeminlerimizi tazelemeye karar vermiştik" notunu düştü.

  • "BUNU YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

    Emma Heming, ayrıca "Bunu yaptığımız için çok mutluyum. Aileniz ve arkadaşlarınızla bir araya gelip kutlama yapabileceğiniz her fırsatı değerlendirin. Bunlar bir ömür boyu unutamayacağınız anlar ve biriktirdiğiniz güzel anılar. Ve biz bunu yapayamayacaklar için bu anıları koruyup canlı tutabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • YENİ TEŞHİS AİLESİ TARAFINDAN AÇIKLANMIŞTI

    Öte yandan Bruce Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve iki evlilikten dünyaya gelen 5 kızı, frontotemporal demans hastalığıyla mücadele sırasında tam bir birlik örneği sergiliyor. 

  • "ACI VERİCİ OLSA DA NET TEŞHİS KONULMASI RAHATLATICI"

    Söz konusu açıklamada, Bruce Willis'e frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu belirtilmişti. Her ne kadar bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notu da bu açıklamada yer almıştı. Bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceği, ailesinin açıklamasında yer verilmişti.

    Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer almıştı: Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı.

  • Ailesinin açıklamasında, günümüzde bu hastalığın tedavisi olmadığı belirtilmişti. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda değişebileceğine de vurgu yapılmıştı. Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe bu hastalığın daha fazla ilgi çeker hale geleceği ve hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılabileceği belirtilmişti.

  • AİLESİ YANINDA OLACAK

    Ailesinin imzasıyla yayınlanan açıklamada Bruce Willis'in 'sesini başkalarına yardım etmek amacıyla kullandığı' vurgulanmıştı. "Kalbimizden biliyoruz ki eğer bugün yapabilseydi bu hastalıkla ilgili olarak küresel anlamda dikkat çekmek için bazı çalışmalar yapardı" denilmişti.

  • Açıklamada eski eşi Demi Moore, eşi Emma Heming ve beş tane kızı, geniş bir aile olarak yine Bruce Willis'in yanında olup ona destek vermeye devam edeceklerinin altı çizilmişti. Hayranlarından gelen desteğin de unutulmadığı açıklamada "Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" denilmişti.

  • Afazi... Beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isim. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.

    Frontotemporal Demans... Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubu.

    Bruce Willis'in portresini okumak için tıklayınız

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, Splash News

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