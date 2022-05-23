"AKIL SAĞLIĞIMI ETKİLEDİ"

43 yaşındaki model, sözlerini "Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi ki bu da aileme hiç yarar sağlamadı." ifadelerini kullanarak sürdürdü.

Emma Heming, daha sonra "Birisi bana kısa bir zaman önce 'Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin' demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı." şeklinde konuştu. Model, verdiği röportajda artık kendi temel ihtiyaçlarına odaklanacağını ifade etti.