Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu

Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu!

Hollywood yıldızı Bruce Willis, geçtiğimiz mart ayında beyindeki işlev bozukluğu ile ortaya çıkan "afazi" (söz yitimi) hastalığına yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını duyurmuştu. Ünlü aktörün eşi Emma Heming, Willis'in rahatsızlığının kendi akıl sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu 

23.05.2022 - 15:18 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten (67) kötü haber gelmişti. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu. Ünlü aktörün eşi Emma Heming, Bruce Willis'in sağlık sorunlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

  • "AİLEM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

    "Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette." diyen Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirdi.

  • "AKIL SAĞLIĞIMI ETKİLEDİ"

    43 yaşındaki model, sözlerini "Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi ki bu da aileme hiç yarar sağlamadı." ifadelerini kullanarak sürdürdü.

    Emma Heming, daha sonra "Birisi bana kısa bir zaman önce 'Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin' demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı." şeklinde konuştu. Model, verdiği röportajda artık kendi temel ihtiyaçlarına odaklanacağını ifade etti. 

  • İKİ ÇOCUKLARI VAR

    Emma Heming'in, Bruce Willis ile evliliğinden Mabel (10) ve Evelyn (8) adında iki çocuğu bulunuyor.

  • AİLECEK AÇIKLAMA YAPTILAR

    Öte yandan Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn imzalı ortak açıklamada, bu gelişmenin sonucu olarak Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağı duyurulmuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.