Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti düğün yeminini yeniledi

David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, geçtiğimiz günlerde evlilik yeminini yeniledi. Nicola Peltz, günlerdir sakladığı bu özel günün fotoğraflarını en sonunda Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz'e yeniden bağlılık yemini ederken; "Kaç ömrüm olursa olsun hep onunla evlenmeyi seçerdim" dedi.

Nisan 2022’de Peltz ailesinin Palm Beach’teki görkemli malikanesinde evlenen çift, aradan geçen üç yılın ardından ikinci kez birbirlerine bağlılık yemini ederken, yanlarında Nicola Peltz'in milyarder ailesi vardı, ancak Beckham'lar yoktu.

Victoria Beckham ile David Beckham, kendilerini yok sayan ve son zamanlarda onlarla tüm ilişkilerini kestiği haberleriyle gündeme gelen oğullarının ikinci düğününe katılmamayı tercih etti.

Dört çocuklu Beckham çifti, son iki haftadır diğer üç çocuklarıyla birlikte Avrupa tatilinde bulunuyor.

Beckham kardeşlerden Romeo’nun Brooklyn’in eski kız arkadaşıyla sevgili olması iki kardeşin arasını açmıştı.

Bu küslük üzerine Brooklyn ve Nicola çifti, David Beckham’ın 50'nci yaş günü partisine katılmamıştı. Genç çift daha sonra da İngiltere’ye gitmiş, ancak Beckham’lara uğramadan ABD’ye dönmüştü.

Nicola Peltz ile Victoria Beckham'ın arasının iyi olmadığı, Brooklyn Beckham'ın da annesini değil, eşini seçtiği haberleri yapılmıştı. Şimdi ikinci düğnde Beckham'ların yokluğu, bu gerilimi kanıtlıyor.

Beckham çiftinin oğulları ve gelinleriyle yaşadığı gerilim ise 2022’deki düğünlerine dayanıyor.

ABD’nin en ünlü ve zengin iş insanlarından Nelson Peltz’in oyuncu ve model kızı Nicola Peltz zaten eşinin ailesini hiçbir zaman benimsememişti. Moda tasarımcısı Victoria Beckham, gelininden düğünde kendi tasarladığı bir gelinlik giymesini istemişti. Nicola Peltz bunu önce kabul etse de daha sonra başka bir gelinlik tercih etmişti.

Bu duruma üzülen Victoria Beckham'ın düğünde ilk dansı oğlu Brooklyn ile yaparak gelini Nicola Peltz'den intikam aldığı konuşulmuştu. Dolayısıyla Nicola Peltz, kayınvalidesi Victoria Beckham'a duyduğu öfkeden dolayı, eşi ve kardeşi arasındaki küslüğü fırsat bilerek, Brooklyn’i ailesinden giderek uzaklaştırdı.

Sonunda Beckham'lar olmadan, sadece kendi ailesi ve yakınlarından oluşan ikinci bir düğünle evlilik yeminini pekiştirdi.