Nammi, Beckham ve Peltz'in pozuyla ilgili olarak, "Biz gerçek hayattan söz ediyoruz, bu görüntü her ne kadar bir şakaysa da benim görüşüme göre iğrenç. Bence bu çeşit fotoğraflar Instagram'da yasaklanmalı" şeklinde konuşmuştu.

Çift, gelen tepkilerin ardından o paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından silmişti.