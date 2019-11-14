Beckham, bu yılın ilk yarısında model Hana Cross ile birlikteydi. Çift bir ayrılık sürecinin ardından tekrar barışıp birlikte olmaya başladı. Ancak ilişki yürümeyince bu kez kesin olarak ayrıldılar.

İkili ayrılsa da, Beckham birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından silmedi.