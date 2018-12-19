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Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra ‘’glukosinolatlar’’ denen etkili bileşenleri de içeriyor. Bu bileşiklerden özellikle sülforafan ve indol-3-karbinolün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğunun klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.
BROKOLİ FİLİZİ KANSERLE SAVAŞIYOR
Brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiği için de bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediğini söyleyen Örnek, “Biliyoruz ki yararlı bakterilerin sayısının artması vücudumuz için çok kıymetli. Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi” dedi.
BROKOLİ BUHARDA BİRKAÇ DAKİKA PİŞİRİLMELİ
Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor. Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur” önerisinde bulundu.
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