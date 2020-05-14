Broadway'e hazırlanıyor

Şimdiye kadar 19 kitap yazan Yakup Almelek'in önceki yıllarda Broadway sahnelerinde 3 oyunu sergilendi. New York Off Off Broadway'de 'İş Adamı' isimli oyunu, New York Broadway Mint Theatre'da 'Uyanış' adlı eserinin yanı sıra 2012 yılında da 'Kan Davası' oyunu New York The Abingdon Tiyatrosu oyuncuları tarafından yorumlanan Almelek, son olarak Librum Yayınları'ndan çıkan 'Belleğimin Şövalesi Ömrüm' adlı kitabıyla anılarını kaleme aldı. Almelek, dünyada salgın sürecinin atlatılmasının ardından 2021'e sürpriz bir projeyle yeniden New York'ta, uluslararası arenada tiyatro severlerle buluşacağının müjdesini verdi.
Karantina sürecinde de üretmeye devam ettiğini vurgulayan Yakup Almelek, iyi dileklerini "Yazmak iletişim araçları içinde inanılmaz iç açıcı ve şifalandırıcı bir yol. Edebiyatın büyülü evreni insanı diri tutuyor. Böyle durumlarda yapılacak çok şey bulunur. Eski notlar gözden geçirilir, kitaplar ve defterler düzenlenir, vicdan muhasebesi çıkartılır. Ayrıca her ay yepyeni bir öykü yazmanın hazırlığı ve heyecanı içerisindeyim. Salgın, zamanı daha verimli kullanmak adına düşünmemi sağladı. Neler yapılabilir, ne tip önlemler alınabilir üzerinde ciddi anlamda çalışıyoruz biz de mekânsal anlamda. Bu süreç elbette bitecek ancak sağlık her şeyden değerli. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ve kahramanlıkla insanımıza şifa dağıtıyor. Toplumsal anlamda bir dayanışma havası hakim. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Dünyayı daha yaşanılası kılmak adına herkes elinden gelen gayreti göstermelidir. Umarım aşı bir an önce bulunur" sözleriyle dile getirdi.
Yakup Almelek, sanata gönül veren gençlerin bu dönemi verimli geçirmesinin çok önemli olduğunu belirterek bu konuda "Kendilerini evrensel akışa bıraksınlar. Bol bol okusunlar, film izlesinler,arkadaşları ile sohbet etsinler. Geniş zamanların tadını çıkartmaya çalışsınlar. Üretsinler, sevdiklerine zaman ayırsınlar. Her şey normale döndüğünde vakitleri kısıtlanacak. Bu dönemi kendilerince avantaja çevirmenin yollarını arasınlar. Gençlere yakışan bunlar olacaktır" dedi.
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