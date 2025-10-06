Britney Spears yeni görüntüsüyle hayranlarını korkuttu

Britney Spears, iki oğlunun kendisini ziyaret etmesinin ardından paylaştığı son Instagram videosunda bacağında oluşan sakatlığı ifşa ettikten sonra hayranlarını endişelendirdi.

Son dönemde sürekli dans videosu çeken 43 yaşındaki ABD'li şarkıcı, sağ dizinde beyaz bir bandajla dans ettiği bir video daha paylaştı. Spears, paylaşımında merdivenlerden düştüğünü ve bacağının kırık olup olmadığından emin olmadığını açıkladı.

Babalarıyla yaşayan oğullarının evlerine döndüklerini söyleyen Spears, durumunu açıklarken, "Arkadaşımın evinin merdivenlerinden düştüm. Korkunçtu. Ara sıra çatırdıyor, kırılıp kırılmadığından emin değilim ama şimdilik yerine oturdu. Tanrıya şükür" ifadesini kullandı.

Ancak bacak sakatlığına rağmen Spears, videoda topuklu ayakkabılarıyla dans ederken görüldü.

Hayranları, ünlü şarkıcının durumuna dair endişelerini dile getiren yorumlar yazdı. Pek çok kişi, şarkıcı için yardım çağrısı yaptı.

Bir dönem ruh sağlığı sorunları yaşayan Spears, babasının 13 yıllık vesayetine 2021'de mahkeme kararıyla son vermişti. Spears'ın paylaştığı videolardaki tuhaflıklar zaman zaman hayranlarını, yeniden ruhsal sorunlar yaşadığı konusunda kaygılandırıyor.

Spears'ın eski eşi Kevin Federline'dan 20 yaşında Sean ve 19 yaşında Jayden adında iki oğlu var. Spears'ın oğulları, Hawaii'de, eski bir dansçı olan babaları Kevin Federline ile yaşıyor.

Spears, bir zamanlar kendisi için çalışan Federline ile iki yıl süren evliliğini 2007'de bitirmişti. Şarkıcı, çocuklarının velayetine sahip olan Federline'a 17 yıl boyunca 5 milyon dolar nafaka ödedi. Çocukların reşit olmasıyla birlikte bu nafaka ödemeleri sona erdi.