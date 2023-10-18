Britney Spears'tan Justin Timberlake itirafı: Onunla birlikteyken hamile kaldım
Britney Spears, 1999 - 2002 arasında aşk yaşadığı Justin Timberlake ile birlikteliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Spears, Timberlake ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını itiraf etti
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Britney Spears, 1999 - 2002 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Justin Timberlake ile aşk yaşamıştı. İkili birlikteliğe başladıklarında Spears; o sırada 17, Timberlake ise 18 yaşındaydı. Spears ile Timberlake, o dönemlerde magazin basınının gündeminden hiç inmiyordu.
Ancak, 2002’de Britney Spears, Justin Timberlake'i koreograf Wade Robson ile aldattığını öne sürülmüştü. Ayrılık sonrası Timberlake’in, 'Cry Me a River' şarkısıyla göndermede bulunduğu yorumlanmıştı.
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Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen Britney Spears, anılarını 'Woman In Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topladı. Kitapta şarkıcının özel hayatına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkacak.
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"JUSTIN İLE BİRLİKTEYKEN HAMİLE KALDIM"
Britney Spears'ın Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığı ortaya çıktı. Şarkıcı anı kitabında "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı söyledi" ifadelerine yer verdi. Şarkıcı, "Çok genç olduğumuzu" söyledi.
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Britney Spears, Justin Timberlake'in "Baba olma konusunda emin olmadığını" belirtti. Şarkıcı, bebeği aldırmaya hazır olmadığını; "Seçim, bir tek bana bırakılsaydı bebeği aldırmazdım" sözleriyle ifade etti.
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Britney Spears, ayrıca 'Woman In Me' (İçimdeki Kadın) adlı kitabında şu ifadelere yer verdi: Bu benim için çok trajik bir durum değildi. Justin'i çok seviyordum. Bir gün hep aile olacağımızı umdum. Bu hamilelik beklediğimden çok daha erken oldu.
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ÜÇ KEZ EVLENDİ
Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Spears'ın Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.
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2007'DE BOŞANDI
Britney Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.
Britney Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı. Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.
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Britney Spears, üçüncü evliliğini ise İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari ile gerçekleştirmişti. 2022'nin haziran ayında evlenen ikili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı alarak boşanma davası açmıştı.
Fotoğraflar: Avalon, Mega, Shutterstock