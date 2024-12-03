Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears resmen bekar! Doğum gününde Sam Asghari ile boşanma davası sonuçlandı - magazin haberleri

        Britney Spears resmen bekar! Doğum gününde Sam Asghari ile boşanma davası sonuçlandı

        Britney Spears'ın sadece 14 ay süren evliliği resmen bitti. Sam Asghari'nin Ağustos 2023'te açtığı boşanma davası, Spears'ın 43'üncü yaş günü olan 2 Aralık'ta sonuçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Britney Spears ile Sam Asghari'nin boşanma davası sona erdi. Spears, artık resmen bekar!

          Ünlü pop yıldızı, 43'üncü doğum günü olan 2 Aralık'ta resmi boşanma kararına kavuştu.

          ABD basınının kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, ikilinin Haziran 2022'deki evlilikleri öncesinde anlaşması olduğu için, 30 yaşındaki Sam Asghari, 14 aylık evliliklerinden neredeyse hiçbir şey almadan ayrıldı.

        • 2

          AYRILSA DA EŞİNİN KİRASINI ÖDEMEYE DEVAM ETTİ

          Boşanma belgelerine göre Britney Spears, evden taşınmasından bu yana Sam Asghari'nin kirasını ödedi. O zamandan beri Asghari, Brooke Irvine ile yoluna devam ederken, Spears ise eski çalışanı Paul Richard Soliz ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.

          Sam Asghari, Ağustos 2023'te 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle Britney Spears'a dava açmıştı. Asghari'nin dava açmasından kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı, boşanma konusundaki sessizliğini bozmuş ve "biraz şoke olduğunu" itiraf etmişti.

        • 3

          "ACIYA DAHA FAZLA DAYANAMADIM"

          Instagram'daki bir dans klibinin açıklamasına; "Dürüst olmak gerekirse acıya daha fazla dayanamadım" yazan şarkıcı, "Çok uzun zamandır güçlüyü oynuyorum. Instagram'ım mükemmel görünebilir, ama gerçeklikten uzak ve sanırım bunu hepimiz biliyoruz" mesajını paylaştı.

        • 4

          Haziran 2022'de evlenen çift, 14 ay sonra ayrıldıklarını açıklamıştı. Sam Asghari, ayrılık kararıyla ilgili; "Altı yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" demişti.

          Asghari ayrıca, "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor, o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

        • 5

          ŞİDDET İDDİASI

          TMZ, Sam Asghari'nin, yakınlarına Britney Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söylediğini yazmıştı. Toplam 7 yıl Spears ile birlikte olan Asghari, iddialara göre arkadaşlarına şarkıcının kendisine saldırmasından yakınıyordu.

        • 6

          Britney Spears, modellik yapan Sam Asghari ile 2016'da şarkıcının 'Slumber Party' klibinin çekimlerinde tanışmış ve sevgili olmuştu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!
        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        Küçük adanın büyük savaşı
        Küçük adanın büyük savaşı
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        Artık yıl nedir ve neden oluşur?
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Habertürk Anasayfa