Britney Spears kamera karşısında dans etmekten vazgeçmiyor
Bıçaklarla yaptığı tuhaf danstan sonra dans etmeye ara verdiğini iddia etse de sık sık benzer paylaşımlar yapan Britney Spears, yeni dans videosuyla hayranlarının karşısına çıktı
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Britney Spears, yeni videosunda yine dans becerilerini sergiledi. 42 yaşındaki pop yıldızı, stüdyo gibi görünen geniş bir yerde müzik eşliğinde dans ederken fit görünümünü de sergiledi.
Çiçekli bir kısa üst ve mini şortla görülen Britney Spears, aslında bıçaklarla yaptığı tuhaf gösterisinin 'en son dansı' olduğu iddiasının ardından yeni dans videosuyla şaşırttı.
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Brtney Spears'ın 42,2 milyon takipçisiyle paylaştığı videoda arka planda J Balvin ve Willy William'ın 'Mi Gente' adlı şarkısı çalıyordu.
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Brtney Spears, bir önceki dans videosunu iki gün önce paylaşmıştı. Bıçaklarla tuhaf hareketler yaptığı klibinden bu yana dans etmediğini iddia etmişti.
"Uzun zamandır dans etmedim. En son dans ettiğimde bıçaklarla dans ediyordum" diyen Brtney Spears; "İnsanlar bunları yayınlamamam gerektiğini söylüyor. O dansı edeli 9 ay oldu ama dün gece yine dans ettim. Çok iyi değildi ama yaptım" ifadesini kullanmıştı.
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BIÇAKLI DANS
Geçen yıl eylül ayında pop yıldızı, elinde bıçaklarla şarkıya eşlik ederken, bu paylaşımının ardından Britney Spears'ın başına bir iş gelmesinden korkanlar, polisi aramış ve ünlü şarkıcının kapısında polisler belirmişti.
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OLAYLI GECE
Britney Spears, mayıs ayı başında Los Angeles'taki bir otelden çıplak halde, battaniyeye sarılı olarak kapı dışarı edilmişti. Onun için bir de kapıda ambulas hazır edilmişti.
Erkek arkadaşıyla kavga edip sinir krizi geçirdiği ve ardından otel çalışanlarıyla müşterilerini de taciz ettiği ileri sürülen ünlü popçu, iddiaları reddettiği açıklamalar yapmıştı.
Otel çıkışındaki dağınık görüntüsü, 2008'de geçirdiği sinir krizi anını hatırlatmıştı.