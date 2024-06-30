Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears kamera karşısında dans etmekten vazgeçmiyor - Magazin haberleri

        Britney Spears kamera karşısında dans etmekten vazgeçmiyor

        Bıçaklarla yaptığı tuhaf danstan sonra dans etmeye ara verdiğini iddia etse de sık sık benzer paylaşımlar yapan Britney Spears, yeni dans videosuyla hayranlarının karşısına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Britney Spears, yeni videosunda yine dans becerilerini sergiledi. 42 yaşındaki pop yıldızı, stüdyo gibi görünen geniş bir yerde müzik eşliğinde dans ederken fit görünümünü de sergiledi.

          Çiçekli bir kısa üst ve mini şortla görülen Britney Spears, aslında bıçaklarla yaptığı tuhaf gösterisinin 'en son dansı' olduğu iddiasının ardından yeni dans videosuyla şaşırttı.

        • 2

          Brtney Spears'ın 42,2 milyon takipçisiyle paylaştığı videoda arka planda J Balvin ve Willy William'ın 'Mi Gente' adlı şarkısı çalıyordu.

        • 3

          Brtney Spears, bir önceki dans videosunu iki gün önce paylaşmıştı. Bıçaklarla tuhaf hareketler yaptığı klibinden bu yana dans etmediğini iddia etmişti.

          "Uzun zamandır dans etmedim. En son dans ettiğimde bıçaklarla dans ediyordum" diyen Brtney Spears; "İnsanlar bunları yayınlamamam gerektiğini söylüyor. O dansı edeli 9 ay oldu ama dün gece yine dans ettim. Çok iyi değildi ama yaptım" ifadesini kullanmıştı.

        • 4

          BIÇAKLI DANS

          Geçen yıl eylül ayında pop yıldızı, elinde bıçaklarla şarkıya eşlik ederken, bu paylaşımının ardından Britney Spears'ın başına bir iş gelmesinden korkanlar, polisi aramış ve ünlü şarkıcının kapısında polisler belirmişti.

        • 5

          OLAYLI GECE

          Britney Spears, mayıs ayı başında Los Angeles'taki bir otelden çıplak halde, battaniyeye sarılı olarak kapı dışarı edilmişti. Onun için bir de kapıda ambulas hazır edilmişti.

          Erkek arkadaşıyla kavga edip sinir krizi geçirdiği ve ardından otel çalışanlarıyla müşterilerini de taciz ettiği ileri sürülen ünlü popçu, iddiaları reddettiği açıklamalar yapmıştı.
          Otel çıkışındaki dağınık görüntüsü, 2008'de geçirdiği sinir krizi anını hatırlatmıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Habertürk Anasayfa