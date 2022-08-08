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Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline: Çocuklar annelerini görmek istemiyor! - Son dakika magazin haberleri

Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline: Çocuklar annelerini görmek istemiyor!

Babası Jamie Spears'a karşı vasilik davasını kazanmasının ardından özgürlüğüne kavuşan ve Sam Asghari ile evlenen Britney Spears, bu kez eski eşi Kevin Federline'ın hedefinde. Spears'tan iki oğlu bulunan Federline, çocuklarının anneleriyle görüşmek istemediğini söyledi

08.08.2022 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, babası Jamie Spears​’ın 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmıştı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra haziran ayında Sam Asghari ile nikah masasına oturan şarkıcı, bu kez eski eşi Kevin Federline karşı karşıya geldi.

  • Ünlü şarkıcıdan Sean Preston ve Jayden adında iki oğlu bulunan dansçı, ITV News'e verdiği röportajda çocuklarının annelerini görmek istemediğini belirtti.

  • "DÜĞÜNE GİTMEMEYİ TERCİH ETTİLER"

    Kevin Federline, çocuklarının bir süredir Spears ile görüşmediğini ve şarkıcının düğününe katılmak istemediğini söyledi. Federline, "Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için gitmemeyi tercih ettiler." dedi.

  • Annelerini ziyaret eden çocukların tanık olduğu bazı şeylerden rahatsız olduğunu dile getiren Federline, detaya girmedi.

  • SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI ELEŞTİRDİ

    Şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de konuşan Federline, "Onlara açıklamaya çalışıyorum. 'Belki de bu onun kendini ifade etme şeklidir' diyorum. Ama onun hareketleri çocukları etkiliyor. Liseye giden bir genç olmak şu an nasıldır tahmin bile edemiyorum." ifadelerini kullandı.

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