Britney Spears, artık tamamen özgür

"ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI HER ŞEY ONU KORUMAK İÇİNDİ"

Jamie Spears'ın avukatı Alex Weingarten, iki tarafın tüm çözülmemiş anlaşmazlıkları çözen bir uzlaşma anlaşmasına vardığını doğruladı. Weingarten; "Jamie Spears kızını çok seviyor ve şimdiye kadar yaptığı her şey onu korumak ve desteklemekti. Britney'nin hayatındaki bazı sorumsuz insanların bunu bu kadar uzatmayı seçmesi talihsiz bir durum" ifadelerini kullandı.