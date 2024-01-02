Britney Spears'a tepki: 42 yaşında ama ergen gibi davranıyor
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla alay konusu olan Britney Spears, bu kez elbisesi ve yeni aldığı siyah ceketinin aniden ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcının ruhsal tedavi görmesi gerektiğini ifade ederken bazıları da Spears'ın ailesiyle arasının bozuk olduğunu ileri sürüp "Zavallılar... 42 yayında bir kızları var ama sürekli bir ergen gibi davranıyor" şeklinde yorum yapıldı
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ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Britney Spears, bunun son örneklerinden birini de 2023'ün son günlerinde sergiledi. Sık sık giydiği en sevdiği mavi renkli elbisesinin aniden ortadan kaybolduğunu söyledi.
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"VALİZİMDEN ÇIKMADI, ELBİSEMİ BULAMIYORUM"
Daha önce mavi renkli elbisesiyle çekilen görüntülerini yine sosyal medya hesabından yayımlayan şarkıcı, "Valizimden de çıkmadı, elbisemi bulamıyorum" diye yazdı. Britney Spears "elbisesinin ortada olmadığını" vurgulayıp daha da ileri gitti ve birinin elbisesini çaldığını ileri sürdü.
Britney Spears, "31 Mart 2023'te bu elbiseyi Meksika'da giydim. Onu ABD'ye geri getirmeye karar verdim. Çünkü bu benim en sevdiğim elbise. İki gece önce Los Vegas'a giderken uçağa binmeden önce bu elbiseyi giydim" diye yazdı. Spears, şimdi ise elbisenin valizinden çıkmadığını ve hiçbir yerde olmadığını satırlarına ekledi. Mavi elbisenin yanı sıra bir gece önce satın aldığı siyah montun da ortalarda olmadığını ekledi.
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"BU HOŞ DEĞİL"
Britney Spears, bu başına gelenleri insanlara anlattığında yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle "Soyuldun mu?" dediklerini anlattı. Spears ardından da böyle bir olaya böyle gülümseyerek tepki vermenin hoş olmadığını satırlarına ekledi.
Britney Spears'ın bu paylaşımından sonra takipçilerini de bir merak aldı. Ünlü yıldızın gerçekten bir hırsızlık olayının kurbanı mı olduğu yoksa elbisesini kayıp mı ettiği tartışılmaya başlandı.
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Britney Spears, kendi sosyal medya sayfasında bu paylaşımını yorumlara kapattığı için takipçileri onun başına gelenler hakkında orada yorum yapamadı. Ama başka sosyal medya platformlarında bu konu uzun uzun konuşuldu.
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"42 YAŞINDA AMA ERGEN GİBİ DAVRANIYOR"
Birçok kişi Britney Spears'ın anne ve babası ile arasının bozuk olduğunu hatırlatıp ebeveynlerine "Zavallılar... 42 yayında bir kızları var ama sürekli bir ergen gibi davranıyor" diye konuştu.
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Bazıları da Britney Spears'ın ruhsal tedavi görmesi gerektiğini ileri sürdü. Spears'a böyle açık saçık kıyafetler yerine daha düzgün giyinmesini önerenlerde çıktı. Spears'ın gerçeklerle bağının koptuğunu ileri süren bazı sosyal medya kullanıcıları da oldu. Bazı kişiler de umutsuzca yardıma ihtilacı olan bu kadına el uzatacak kimse yok mu?" diye seslendi.
Fotoğraflar: Instagram
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