        Haberler Dünyadan Brigitte Bardot iddialara yanıt verdi: Ölmedim, yaşıyorum! - magazin haberleri

        Brigitte Bardot iddialara yanıt verdi: Ölmedim, yaşıyorum!

        Bir süre önce hastanede ciddi bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Brigitte Bardot, geçen hafta taburcu olmasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Ünlü yıldız, öldüğü yönündeki iddialara öfkelenerek sessizliğini bozdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 23.10.2025 - 09:53
        Sinemanın efsanevi Fransız yıldızı Brigitte Bardot, bir süre önce hastanede tedavi gördüğü haberlerinin ardından, aslında öldüğü şeklinde çıkan iddialar için bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

        91 yaşındaki oyuncu, ülkesinde ünlülerle ilgili haberler yapan oldukça popüler bir sosyal medya yayıncısı olan Aqababe'nin, kendisinin Güney Fransa'da vefat ettiğini söylemesi üzerine öfkelendi. Aqababe, X ve Instagram'daki paylaşımlarında; "Özel bilgilerime göre Brigitte Bardot bugün öldü. Cenazesi, 9. bölgedeki (Ariège) Saint-Paul-de-Jarrat'a gönderildi" dedi.

        Gerçek adı Aniss Zitouni olan Aqababe şunları ekledi: Bir ikon vefat etti, unutulmaz bir miras ve Fransızların kalplerinde ebedi bir iz bırakarak gitti.

        Ancak birkaç saat sonra Bardot, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada; "Bu akşam kaybolmamla ilgili bu sahte haberi başlatan aptalın kim olduğunu bilmiyorum ama siz iyi olduğumu ve çekip gitmeye hiç niyetim olmadığını bilin. Arif olan anlar" ifadesini kullandı.

        Brigette Bardot'nun bu ayın başında hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu, üç haftalık tedavinin ardından geçen hafta taburcu olarak Saint-Tropez'deki evine döndüğü öğrenildi.

        Ünlü oyuncu, 2023 yazında da Saint-Tropez'de artan hava sıcaklığı nedeniyle nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

        #Brigitte Bardot
        #hasta
        #hastane
        #ölüm

