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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton-Manchester United: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Brighton-Manchester United: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton & Hove Albion, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında ağırladığı Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Brighton'a güçlü rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 90+5'te Joao Pedro kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:27
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        Ferdi'nin yeni takımı, ManU'yu yıktı!
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        İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton & Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmayı, 2-1'lik skorla ev sahibi Brighton kazandı.

        Brighton 32'de Danny Welbeck ile öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar bu gole 60'ta Amadou Diallo ile yanıt verdi ve durum 1-1'e geldi.

        90+5'te sahne alan Joao Pedro, attığı kafa golüyle Brighton'ı zafere taşıyan isim oldu.

        Bu sonucun ardından 2'de 2 yapan Brighton puanını 6'ya çıkarırken, Manchester United 3 puanda kaldı.

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