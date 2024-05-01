Brian McCardie hayatını kaybetti
'Line of Duty' adlı dizide 'Tommy Hunter' rolüyle tanınan İskoç oyuncu ve yazar Brian McCardie, 59 yaşında hayata veda etti
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İskoç oyuncu ve yazar Brian McCardie'den acı haber geldi. McCardie, hayatını kaybetti. Başta BBC'de yayınlanan suç draması Line of Duty ile tanınan McCardie 59 yaşındaydı.
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"ÇOK ERKEN ARAMIZDAN AYRILDI"
Brian McCardie'nin vefat haberini ise kız kardeşi Sarah McCardie, sosyal medya hesabından duyurdu. Sarah, ağabeyi Brian McCardie'nin evinde aniden hayatını kaybettiğini belirtti ve tüm aile adına şu ifadeleri kullandı: Sevgili oğlumuz, erkek kardeşimiz, amcamız ve sevgili dostumuz Brian James McCardie'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Brian, 28 Nisan Pazar günü evinde aniden vefat etti. Sahnede ve sinemada harika ve tutkulu bir oyuncu olan Brian, işini çok sevdi ve birçok hayata dokundu. Çok erken aramızdan ayrıldı. Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz.
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Brian McCardie, Sandra Bullock ve Temuera Morrison...
Brian McCardie'nin vefat nedeni ise henüz açıklanmadı.
Fotoğraflar: Instagram, Mega
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