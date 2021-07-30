Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen son isim Brezilyalı Andreas Pereira oldu.

Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'nin radarında olduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pereira, "Alex de Souza idollerimden biri. Onun giydiği formayı giymek güzel olabilir. Neden olmasın? Kulüpler arasındaki görüşmeler önemli. Transfer konusunu menajerime bıraktım. Fenerbahçe'nin ilgisi doğruysa projeyi ve bana verilen rolü görmek güzel olabilir" dedi.

Hollanda'da PSV altyapısında 2013'te Manchester United'a gelen Andreas Pereira, Granada, Valencia ve Lazio'da kiralık olarak forma giydi.

2023'e kadar sözlemeşmesi bulunan Pereira, La Liga'da 58, Premier Lig'de 45, Serie A'da 26 kez şans buldu.

Kariyerinde toplam 228 maça çıkarken 22 gol attı ve 25 asist yaptı.