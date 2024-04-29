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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor - Futbol Haberleri

        Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, sezon sonunda Chelsea'den ayrılıyor

        İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:09
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        Thiago Silva Chelsea'den ayrılıyor!
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        Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, sezon sonunda İngiltere Premier lig ekibi Chelsea'den ayrılacağını açıkladı.

        Londra ekibinin 2020 yılında Paris Saint-Germain'den renklerine bağladığı 39 yaşındaki Silva, bir yıl kalma niyetiyle geldiği Chelsea'nin dört yıldır formasını giydiğini söyledi.

        Chelsea'ye duyduğu sevginin tarif edilemez olduğunu belirten Silva, "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Normal koşullarda bile veda etmek zordur ama ortada karşılıklı bir sevgi varsa daha da zordur. Ama bir kez 'mavi' olan her zaman 'mavi' kalır." ifadelerini kullandı.

        Deneyimli stoper, 151 maçta formasını giydiği başkent temsilcisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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