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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Brezilya'da zafer Verstappen'in - Motor Sporları Haberleri

        Brezilya'da zafer Verstappen'in

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:49 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:49
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        Brezilya'da zafer Verstappen'in!
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        Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'sinde zirvenin sahibi oldu.

        Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen'in ardından Fransız Estaban Ocon (Alpine) ikinci ve bir başka Fransız pilot Pierre Gasly (Alpine) de üçüncü oldu.

        F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 8 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.

        Sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'si, 23 Kasım'da koşulacak.

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        Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 393

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331

        3. Charles Leclerc (Monako): 307

        4. Oscar Piastri (Avustralya): 262

        5. Carlos Sainz (İspanya): 244

        Takımlar

        1. McLaren: 593

        2. Ferrari: 557

        3. Red Bull: 544

        4. Mercedes: 382

        5. Aston Martin: 86

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