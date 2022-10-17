Brezilya'da iki aday arasında ağır tartışma

Brezilya, kutuplaşmış bir atmosferde belirsizliğin hakim olduğu seçimlerde yeni devlet başkanını seçmek için gün sayarken, aşırı sağcı aday Bolsonaro ile solcu aday Lula, tartışma programında kozlarını paylaştı.
Karşılıklı hakaretlerin ve ağır suçlamaların kayda geçtiği programda, Lula, rakibi Bolsonaro'yu COVID-19 salgınındaki tutumu ve Amazonlardaki orman kaybı gibi konularla yüklenirken, Bolsonaro ise Lula'nın aday olduğu 2003-2016 yıllarında ülkeyi yöneten İşçi Partisi'nin yolsuzluklarını hatırlattı.
BOLSONARO LULA'YI YALANCILIKLA SUÇLADI
Bolsonaro rakibi Lula'yı "yalancılıkla" suçladı, Lula ise Bolsonaro'yu "yalan haberlerin kralı" olmakla itham etti.
Lula, Bolsonaro'nun COVID-19 salgınında tartışılan tavırlarını ve salgından ölenleri hatırlatarak, "Senin ihmalkarlığın yarısı kurtarılabilecekken 680 bin kişinin ölmesine sebep oldu. Umursamadın, alay ettin, güldün, aşıyı kötüledin." dedi.
Bolsonaro ise "Dünyada ilk COVID-19 aşısı Aralık 2020'de uygulandı. Takip eden yılın ocak ayında, bir ay sonra Brezilya'da aşılanma başladı, 500 milyon dozdan fazla aşı satın aldık ve aşı olmak isteyen herkes oldu." diye cevap verdi.
Bolsonaro, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yapılan yolsuzluklara dikkati çekerken, 2003-2010 yıllarında ülkeyi yöneten Lula ise yolsuzlukları kabul etti ve hükümetinin şeffaflığı sayesinde yolsuzlukların ortaya çıkarıldığını savundu.
LULA BOLSONARO'YA 'KÜÇÜK DİKTATÖRCÜK' DEDİ
Adayların stüdyoda yürüdüğü, karşı karşıya geldiği ve birbirlerine yaklaştığı özgün bir formatta gerçekleştirilen tartışma programı sert tartışmalara sahne oldu.
Lula, rakibi Bolsonaro için "küçük diktatörcük", "yalancı" ve "utanmaz" ifadelerini kullandı, Bolsonaro ise rakibine "ulusal rezillik" ve "hırsız" diyerek karşılık verdi.
BREZİLYA'DA BOLSONARO VE LULA ARASINDA SEÇİM
Brezilya'da 2 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçimler en çok oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalmıştı.
Seçimlerde, solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 48,43, aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro da yüzde 43,20 oy almıştı.
30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimleri için yapılan anketlerin ortalaması Lula'nın yaklaşık yüzde 48, Bolsonaro'nun ise ortalama yüzde 43 oy alacağı tahmininde bulunuyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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