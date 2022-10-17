Brezilya'da iki aday arasında ağır tartışma

Karşılıklı hakaretlerin ve ağır suçlamaların kayda geçtiği programda, Lula, rakibi Bolsonaro'yu COVID-19 salgınındaki tutumu ve Amazonlardaki orman kaybı gibi konularla yüklenirken, Bolsonaro ise Lula'nın aday olduğu 2003-2016 yıllarında ülkeyi yöneten İşçi Partisi'nin yolsuzluklarını hatırlattı.

Brezilya, kutuplaşmış bir atmosferde belirsizliğin hakim olduğu seçimlerde yeni devlet başkanını seçmek için gün sayarken, aşırı sağcı aday Bolsonaro ile solcu aday Lula, tartışma programında kozlarını paylaştı.

BOLSONARO LULA'YI YALANCILIKLA SUÇLADI

Bolsonaro rakibi Lula'yı "yalancılıkla" suçladı, Lula ise Bolsonaro'yu "yalan haberlerin kralı" olmakla itham etti.

Lula, Bolsonaro'nun COVID-19 salgınında tartışılan tavırlarını ve salgından ölenleri hatırlatarak, "Senin ihmalkarlığın yarısı kurtarılabilecekken 680 bin kişinin ölmesine sebep oldu. Umursamadın, alay ettin, güldün, aşıyı kötüledin." dedi.

Bolsonaro ise "Dünyada ilk COVID-19 aşısı Aralık 2020'de uygulandı. Takip eden yılın ocak ayında, bir ay sonra Brezilya'da aşılanma başladı, 500 milyon dozdan fazla aşı satın aldık ve aşı olmak isteyen herkes oldu." diye cevap verdi.

Bolsonaro, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yapılan yolsuzluklara dikkati çekerken, 2003-2010 yıllarında ülkeyi yöneten Lula ise yolsuzlukları kabul etti ve hükümetinin şeffaflığı sayesinde yolsuzlukların ortaya çıkarıldığını savundu.