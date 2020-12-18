Brezilya'da Bolsonaro'ya karşı aşı kararı!

Brezilya'da koronavirüs salgınını ciddiye almayan açıklamalarıyla gündeme gelen, kendisi de koronavirüse yakalanan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı bir karar alındı.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilebileceğini ve ülkede ortaya çıkan aşı karşıtı hareketine karşı gelinebileceğini söyledi.
Ancak mahkeme, Brezilyalıların iradeleri dışında aşı olamayabileceğini de belirtti. Mahkemeden yapılan açıklamada, perşembe günkü kararın eyalet ve belediye hükümetlerinin aşı yapmayı reddeden herkese para cezası veya kısıtlayıcı tedbirler koyan yasaların onaylamasının önünü açtığı belirtildi.
BOLSONARO'DAN AŞI KARŞITI AÇIKLAMALAR
Başkan Jair Bolsonaro defalarca herhangi bir aşı yapmayacağını söylemiş ve zorunlu aşılamaya karşı çıktığını dile getirmişti. Ayrıca aşının potansiyel yan etkiler konusunda açıklamalarda bulunarak vatandaşlarda şüphe uyandırmıştı.
Bolsonaro geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüsü aşısı olmayı düşünmediğini belirterek, "Aşı olmayacağım, bu benim hakkım" dedi. Aşının ülke içinde zorunlu olmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen Bolsonaro, maske takmanın da virüsün bulaşmasını önlemede çok etkisi olmadığını iddia etmişti.
Ülkede bu ay yapılan bir ankete göre, Brezilyalıların yaklaşık beşte biri aşıya karşı. Bu oranın, dört ay önceki orandan iki kat fazla olduğu belirtildi.
Brezilya'nın sağlık düzenleyicisi Anvisa ise henüz toplu aşılama için herhangi bir aşıyı onaylamadı.
Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin, nüfusun dörtte birinden azını aşılamaya yönelik planı olduğu ortaya çıktı.
Yüksek Mahkemenin, muhalefet partisinin açtığı dava üzerine hükümetten talep ettiği aşı planıyla ilgili raporda, hükümetin risk altındaki 51 milyon kişiye aşı sağlamayı planladığı bildirildi.
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