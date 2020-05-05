Brezilya'da Bolsonaro'nun Kovid-19 testlerinin gerçek sonuçlarını paylaşmaması tartışma yarattı

Sao Paulo federal yargıcı, geçen hafta O Estado de S. Paulo gazetesinin talebine cevaben Bolsonaro'dan iki kez yaptırdığı Kovid-19 testlerinin sonuçlarını sunmasını istedi. Talebe, sonuçların bir özetini gönderilerek yanıt verildi. Bunun üzerine federal yargıç, gerçek sonuçlar konusunda ısrarcı davrandı, bir diğer yargıç da cumartesi günü Bolsonaro'nun ekibine bunun için 5 gün süre tanıdı.
Bolsonaro'nun geçen hafta Kovid-19'u "belki de" farkında olmadan kapmış olabileceğini söylemesi de tartışmayı iyice alevlendirdi.
Kovid-19 test sonuçlarıyla ilgili tartışma, Brezilya Devlet Başkanının yetkisini ve demokratik kurumların sınırlarını defalarca zorlamasıyla ilgili daha büyük bir savaşın yansıması olarak görülüyor.
- Bolsonaro'nun virüs taşıyor olabileceği endişeleri
Bolsonaro'nun Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığına ilişkin endişeler, ilk kez, mart ayında ABD'yi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanının heyetinde 10'dan fazla kişide Kovid-19'a rastlandığı yönündeki haberler üzerine ortaya çıkmıştı.
Doğrulanmamış ilk bilgiler Bolsonaro'nun test sonuçlarının pozitif olduğu yönünde olsa da Brezilya lideri sosyal medyada sonuçların negatif çıktığını paylaşmış, bunu ortaya koyan belgeyi tıbbi gizliliği gerekçe göstererek yayınlamayı reddetmişti.
Jair Bolsonaro, sonrasında da kamuya açık yerlerde maskesiz dolaşmayı sürdürerek, destekçileriyle el sıkışarak, Kovid-19 salgınını küçümseyerek, Brezilyalı vali ve belediye başkanlarının virüsü kontrol altına almak için uyguladığı önlemlerini eleştirerek tepki toplamıştı.
Buna karşın ülkedeki mahkemeler, vali ve belediye başkanlarının tecrit önlemleri alma yetkisi bulunduğuna kararı vermiş, Bolsonaro'nun dini toplantılara izin veren kararnamesini bozmuş, son olarak da Devlet Başkanının Federal Emniyet Genel Müdürlüğü için önerdiği Alexandre Ramagem'in atanmasını ve 30 Venezuelalı diplomatı sınır dışı etme kararını askıya almıştı.
Bolsonaro'nun destekçileri kararları, devlet başkanlığı yapmasını engelleme planının parçası olarak nitelendirirken Brezilya lideri yargıçların müdahalesinin kurbanı olduğunu savunuyor.
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