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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Brezilya'da Ancelotti dönemi başlıyor! - Futbol Haberleri

        Brezilya'da Ancelotti dönemi başlıyor!

        Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör belirsizliği son buluyor. Sambacılar, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi sezon sonunda göreve getirmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:56
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          Real Madrid'den sezon sonunda ayrılması beklenen Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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          İtalyan ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.

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          Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varan 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, haziran ayında resmen Sambacılar'ın yeni teknik direktörü olacak.

        • 4

          33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

          Carlo Ancelotti, Brezilya ile resmi sözleşme imzalaması halinde 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak.

        • 5

          66 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.

        • 6

          REAL MADRID KARİYERİ

          Carlo Ancelotti, iki dönem görev yaptığı Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 LaLiga, 2 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.

        • 7

          Ancelotti, bu sezon ise Real Madrid taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyonlar Ligi'den elenen ve Kral Kupası'nı finalde Barcelona'ya kaybeden İtalyan hocanın takımı, lig şampiyonluğu yarışında ise lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alıyor.

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