Brezilya'da Ancelotti dönemi başlıyor!
Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör belirsizliği son buluyor. Sambacılar, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi sezon sonunda göreve getirmeye hazırlanıyor.
- 1
Real Madrid'den sezon sonunda ayrılması beklenen Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 2
İtalyan ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.
- 3
Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varan 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, haziran ayında resmen Sambacılar'ın yeni teknik direktörü olacak.
-
- 4
33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM
Carlo Ancelotti, Brezilya ile resmi sözleşme imzalaması halinde 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak.
- 5
66 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.
- 6
REAL MADRID KARİYERİ
Carlo Ancelotti, iki dönem görev yaptığı Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 LaLiga, 2 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.
-
- 7
Ancelotti, bu sezon ise Real Madrid taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyonlar Ligi'den elenen ve Kral Kupası'nı finalde Barcelona'ya kaybeden İtalyan hocanın takımı, lig şampiyonluğu yarışında ise lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alıyor.