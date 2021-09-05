2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelen futbol devlerinin mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı aktarılıyordu. Bu akşam 22.00'de başlayan Brezilya - Arjantin maçında yaşanan krizle ilgili merak edilenleri derledik...

BREZİLYA - ARJANTİN MAÇINDE NELER OLDU?

Dünya Kupası eleme maçları kapsamında karşı karşıya gelen Neymar'lı Brezilya ile Messi'li Arjantin'in merakla beklenen mücadelesi maçın başlamasından çok kısa bir süre sonra durduruldu. Karşılaşmayı durduran krizin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıktığı söylendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.

Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.

MESSI'DEN BRAZİLYALI SAĞLIK KURULUNA TEPKİ

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" ifadelerini kullanırken kaptan Lionel Messi, "3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." dedi.

Brezilya Sağlık Kurulu CEO'su Antonio Barra Torres ise "4 oyuncunun sınır dışı için karantinaya alınması gerekiyordu ama bunu uygulamadılar. Stada gittiler, sahaya girdiler, bu tam bir itaatsizlik." diye konuştu.

BREZAİLYA - ARJANTİN MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Güney Amerika futbolunun patronu CONMEBOL, Brezilya - Arjantin maçının askıya alındığını ve hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini açıkladı.