Brent petrolün varil fiyatı 71,59 dolar

Cuma günü 73,36 dolara kadar yükselen ve günü 71,37 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 71,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 67,86 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, cuma günü yaptığı açıklamada faiz oranını düşürmenin zamanının geldiğini ve daha büyük faiz indirimlerine açık olduğunu söyledi.

Faiz indirimlerinin hızının ve politika faizindeki toplam düşüşü belirlemenin gelecekte verilecek kararlar olduğuna işaret eden Waller, faiz indirimi sürecini bir sonraki toplantıda başlatmanın önemli olduğunu ifade etti. Waller ayrıca verilerin daha büyük faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu göstermesi durumunda, bunu destekleyeceğini kaydetti.

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Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine ilişkin tahminler güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor.