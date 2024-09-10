Brent petrolde 2021'den bu yana bir ilk! 70 doların altını gördü - Enerji Haberleri

Brent petrolde 2021'den bu yana bir ilk! 70 doların altını gördü - Enerji Haberleri

REKLAM advertisement1

Brent petrolün varil fiyatı Aralık 2021'den bu yana ilk kez 70 doların altına indi.

Görsel: Trading Economics

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petrol talebinin zayıfladığına işaret eden veriler etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 72,49 ile 74,05 dolar aralığının direnç, 70,93 ile 69,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.