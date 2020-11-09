Brand Week Istanbul başladı

Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, Google ve MediaCat'in ortak girişimiyle hayata geçirilen #SheMakes projesi Brand Week Istanbul'da tanıtıldı. Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen pazarlama, iletişim ve yaratıcılık liderlerini her yıl bir araya getiren Brand Week Istanbul, bu yıl Google ve MediaCat'in ortak girişimiyle hayata geçirilen #SheMakes Türkiye programının da lansmanına ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek proje, geleceğe yön verecek endüstrilerde çalışan 35 yaş altı genç kadınları odak noktasına alırken, takip eden genç kuşaklar için de yeni rol modeller ve yepyeni gelecek olasılıkları yaratılmasını amaçlanıyor

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Habertürk, Bloomberg HTve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, bu yıl 'Çizginin Dışındakiler' temasıyla gerçekleşen Brand Week Istanbul, Google ve MediaCat işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Türkiye'de kariyerini yaratıcı endüstriler, bilim, teknoloji, dijital sanat ve girişimcilik gibi alanlarda gerçekleştiren genç kadınları odağına alan #SheMakes projesinin lansmanına da ev sahipliği yaptı. Projenin detayları Özlem Gürses moderatörlüğünde, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, Google Türkiye Ülke Pazarlama Lideri Işıl Heves ve SWEATers Kurucusu Elif Boyner'in katılımıyla gerçekleşen Google #SheMakes: Geleceğin Meslekleri panelinde izleyiciler ile paylaşıldı.

Geleceği şekillendiren sektörlerdeki kadınların takdir ve temsilini artırma hedefiyle Google ve MediaCat işbirliği ile geliştirilen #SheMakes, yaratıcı endüstrilerde, bilim ve teknolojide, dijital iş alanlarında ve girişimcilikte potansiyel vaat eden genç kadınların tanınırlığını artırmayı, kariyerlerinde ilerlemelerini destekleyecek mentörlük sağlamayı ve bu sayede takip eden genç kuşaklar için de yeni rol modelleri yaratmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında kendi kariyer yolculuklarındaki detayları paylaşarak, geleceği şekillendirecek kadınlara ilham olan #SheMakes elçileri şöyle:

Yonca Dervişoğlu... İş İnsanı

Zeynep Yalım Uzun... İş İnsanı

Lale Saral Develioğlu... Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Melek Yatırımcı

