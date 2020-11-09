Brand Week Istanbul başladı

Habertürk, Bloomberg HTve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, bu yıl 'Çizginin Dışındakiler' temasıyla gerçekleşen Brand Week Istanbul, Google ve MediaCat işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Türkiye'de kariyerini yaratıcı endüstriler, bilim, teknoloji, dijital sanat ve girişimcilik gibi alanlarda gerçekleştiren genç kadınları odağına alan #SheMakes projesinin lansmanına da ev sahipliği yaptı. Projenin detayları Özlem Gürses moderatörlüğünde, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, Google Türkiye Ülke Pazarlama Lideri Işıl Heves ve SWEATers Kurucusu Elif Boyner'in katılımıyla gerçekleşen Google #SheMakes: Geleceğin Meslekleri panelinde izleyiciler ile paylaşıldı.
Geleceği şekillendiren sektörlerdeki kadınların takdir ve temsilini artırma hedefiyle Google ve MediaCat işbirliği ile geliştirilen #SheMakes, yaratıcı endüstrilerde, bilim ve teknolojide, dijital iş alanlarında ve girişimcilikte potansiyel vaat eden genç kadınların tanınırlığını artırmayı, kariyerlerinde ilerlemelerini destekleyecek mentörlük sağlamayı ve bu sayede takip eden genç kuşaklar için de yeni rol modelleri yaratmayı amaçlıyor.
Proje kapsamında kendi kariyer yolculuklarındaki detayları paylaşarak, geleceği şekillendirecek kadınlara ilham olan #SheMakes elçileri şöyle:
Yonca Dervişoğlu... İş İnsanı
Zeynep Yalım Uzun... İş İnsanı
Lale Saral Develioğlu... Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Melek Yatırımcı
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