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        Haberler Dünyadan Bradley Cooper'ın kızını gerçekten sevmesi 8 ayını aldı

        Bradley Cooper'ın kızını gerçekten sevmesi 8 ayını aldı

        Bradley Cooper, Irina Shayk ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lea hakkında itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:33
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        • 1

          'Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü', 'Maestro', 'Avengers: Endgame' ve 'Galaksinin Koruyucuları 2' gibi filmlerle adını iyice duyuran 49 yaşındaki Bradley Cooper, bir süredir ünlü model Gigi Hadid ile aşk yaşıyor. Cooper, son röportajında Irina Shayk'tan dünyaya gelen kızı Lea hakkında konuştu.

        • 2

          "ÇOCUĞUM İÇİN ANINDA ÖLEBİLİRİM"

          ABD'li oyuncu Bradley Cooper, şimdilerde 6 yaşında olan kızı için; "İlk sekiz ay çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bile bilmiyordum" diyerek Lea ile bir bağ kurmanın kendisine ne kadar zorladığını açıkladı. Kızını gerçekten sevmesinin 8 ayını aldığını ifade eden Cooper; "Çocuğum için anında öldürebilirim" diyen ebeveynlerle ilişki kuramadığını da "Benim deneyimim bu. Ondan büyülendim. Onunla ilgilenmeyi sevdim ama biri silahla gelse ölür müydüm?” sözleriyle paylaştı.

        • 3

          "BABA OLMASAYDIM HAYATTA OLACAĞIMDAN EMİN DEĞİLDİM"

          Kızı Lea'nın hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyen Bradley Cooper; "Baba olmasaydım hayatta olacağımdan emin değilim. Çünkü bundan sonra yapacağınız her şeyi bu belirleyecek. DNA’nız size sizden daha önemli bir şeyin var olduğunu söyleyecek" ifadelerini kullandı.

        • 4

          KIZIYLA GALAYA KATILDI

          Öte yandan Bradley Cooper, geçtiğimiz aylarda kendisinin çekip, yönettiği ve oynadığı 'Maestro' isimli filmin galasında 6 yaşındaki kızı Lea ile ilk kez bir etkinliğe katılmıştı.

        • 5

          Ayrıca Bradley Cooper, 2015'te aşk yaşamaya başladığı Irina Shayk ile yollarını 2019'da ayrılmıştı.

          Fotoğraflar: Backgrid USA, Depo, Shutterstock

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