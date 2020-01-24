Brad Pitt, şu sıralar Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'nin de konukları arasında. Uzun yıllar boyu sinemaya katkılarından dolayı festivalin onur ödülünü alan 56 yaşındaki Pitt de sık sık eski eşi Aniston ile ilgili sorulara maruz kalıyor. Bunun son örneklerinden biri de dün gece yaşandı.