Brad Pitt ve George Clooney ikilisinin 'Wolfs' filminin devamı iptal edildi

Ancak yapımcılar fikrini değiştirdi ve maliyetinin 200 milyon dolara kadar çıktığını söylenen film, artık yalnızca bir haftalığına ABD'deki sinemalarda gösterime giriyor. Diğer tüm bölgelerde doğrudan TV yayınına girecek ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı TV filmi haline getirecek.