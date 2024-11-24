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        Haberler Dünyadan Brad Pitt ve George Clooney ikilisinin 'Wolfs' filminin devamı iptal edildi

        Brad Pitt ve George Clooney ikilisinin 'Wolfs' filminin devamı iptal edildi

        Brad Pitt ve George Clooney'nin başrollerde yer aldığı, 200 milyon dolarlık maliyetiyle şimdiye kadarki en pahalı TV filmi olduğu düşünülen 'Wolfs'un devam filmi iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:02
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        • 1

          Brad Pitt ile George Clooney ikilisinin 'Wolfs' filminin devam yapımı, aylar önce duyurulmasına rağmen iptal edildi.

          Maliyetinin 200 milyon dolardan fazla olduğu söylenen filmin, tüm zamanların en pahalı TV filmi olduğu konuşuluyordu.

          İki başarılı oyuncu, yayıncı tarihinde Apple TV'nin en büyük projesi olarak anılan filmde yönetmen Jon Watts ile birlikte çalışmıştı.

        • 2

          Üç ay önce film, 81. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmış, Brad Pitt ve George Clooney ikili, kırmızı halıda gösterişli pozlar vermişti.

          Venedik galasından haftalar önce devam filmi için karar verilmişti. Pitt ve Clooney'nin devam projesinde rollerini yeniden üstlenecekleri doğrulanmıştı.

        • 3

          Wolfs'un aslında Apple TV+'ta yayınlanmadan önce geniş kapsamlı bir sinema gösterimi planlanıyordu, ancak bu planlar değişti.

          Brad Pitt ile George Clooney'e bu filmde rol almaları için 35'er milyon dolar ödendiği ve filmin sinemalarda gösterilmesi konusunda iki oyuncunun da ısrar ettikleri bildirildi.

        • 4

          Ancak yapımcılar fikrini değiştirdi ve maliyetinin 200 milyon dolara kadar çıktığını söylenen film, artık yalnızca bir haftalığına ABD'deki sinemalarda gösterime giriyor. Diğer tüm bölgelerde doğrudan TV yayınına girecek ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı TV filmi haline getirecek.

        • 5

          Gerilim komedisi 'Wolfs'ta başrolleri paylaşan Pitt ve Clooney, aynı zamanda eski dostlar, en son 2007'deki suç komedisi 'Ocean's Thirteen'de birlikte rol almışlardı.

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