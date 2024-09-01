Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte Venedik Film Festivali'nde
Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra 34 yaşındaki Ines de Ramon'la birliktelik yaşamaya başlayan Brad Pitt, sevgilisiyle Venedik Film Festivali'ne katılmak üzere İtalya'ya ayak bastı
- 1
Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra, adı uzun süre farklı farklı isimlerle anılsa da hiçbirini doğrulamayan Brad Pitt, artık kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikteliğini göğsünü gere gere gösteriyor.
60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisiyle Venedik Film Festivali'ne katılmak üzere İtalya şehrine dün ayak bastı.
- 2
2022'nin sonlarından bu yana birlikte oldukları tahmin edilen çift, Venedik kentindeki Marco Polo Havalimanı'nın yakınında bir deniz taksisine doğru giderken hayranlarına el salladı.
- 3
Brad Pitt, hayranlarına el sallarken beyaz gömlek ve ekose pantolondan oluşan kombiniyle dikkat çekti.
-
- 4
Brad Pitt, başrolleri George Clooney ile paylaştığı yeni filmi 'Wolfs'un bugün yapılacak Venedik Film Festivali galasına katılacak.
- 5
'Wolfs', aynı işi yapmak üzere işe alınan iki yalnız kurt olan profesyonel tamircilerin etrafında dönüyor.
Film, 20 Eylül'de sinemalarda gösterime girecek.
- 6
Öte yandan Brad Pitt'in 2016'da ayrıldığı ve 2019'da resmen boşandığı, ancak hala Fransa'daki şarap mahzenleri üzerinden hukuk mücadelesi sürdürdüğü Angelina Jolie ile Venedik'te karşılaşmaması için festival organizatörleri özel bir çaba harcadı.
-
- 7
Bugüne kadar hiç aynı etkinliğe katılmayan bir zamanların 'Brangelina' çifti için, Venedik Film Festivali öncesi ince ayar yapıldı.
- 8
Festivalin sanat yönetmeni Alberto Barbera, iki yıldızın birbirini görme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, ünlü oyuncuların prömiyerlerini birbirinden ayırmak için özel çaba sarf ettiklerini söyledi.
- 9
Angelina Jolie'nin başrolde yer aldığı 'Maria' filminin galası ilk gün, yani 29 Ağustos'ta yapıldı. Jolie'nin büyük ilgi gördüğü festivalde, filmi de 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
-