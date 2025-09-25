Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brad Pitt, rol arkadaşı Lauren Glazier ile yeni filmin setinde - magazin haberleri

        Brad Pitt, rol arkadaşı Lauren Glazier ile yeni filmin setinde

        Brad Pitt, kendisine ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da'nın devam filmi setinde, Lauren Glazier ile sahnelerini çekerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni filmin setinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Brad Pitt, ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da'nın devam filmi 'The Adventures of Cliff Booth'un setinde görüntülendi.

        Gece yarısı yapıan çekimlerde görüntülenen 61 yaşındaki ünlü yıldız, tıraşlı saçlarına tutturulmuş kabarık bir perukla Cliff Booth rolünü canlandırırken görüldü.

        Quentin Tarantino'nun senarist ve yapımcı olarak yer aldığı, David Fincher'ın yönettiği filmde Pitt, Kanadalı oyuncu auren Glazier ile sahnelerini çekti.

        Pitt, yeni filmde dublörlükten sonra işleri yoluna koyan kişiyi oynuyor. Filmin kadrosunda ayrıca Timothy Olyphant, Carla Gugino, Holt McCallany, Elizabeth Debicki, Corey Fogelmanis, Scott Caan ve Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.

        Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun yönettiği 'Bir Zamanlar... Hollywood'da filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanarak, kariyerindeki ilk Akademi Ödülü'nü elde etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Brad Pitt
        #The Adventures of Cliff Booth
        #film
        #sinema

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa