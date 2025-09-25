Brad Pitt, rol arkadaşı Lauren Glazier ile yeni filmin setinde
Brad Pitt, kendisine ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da'nın devam filmi setinde, Lauren Glazier ile sahnelerini çekerken görüntülendi
Brad Pitt, ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da'nın devam filmi 'The Adventures of Cliff Booth'un setinde görüntülendi.
Gece yarısı yapıan çekimlerde görüntülenen 61 yaşındaki ünlü yıldız, tıraşlı saçlarına tutturulmuş kabarık bir perukla Cliff Booth rolünü canlandırırken görüldü.
Quentin Tarantino'nun senarist ve yapımcı olarak yer aldığı, David Fincher'ın yönettiği filmde Pitt, Kanadalı oyuncu auren Glazier ile sahnelerini çekti.
Pitt, yeni filmde dublörlükten sonra işleri yoluna koyan kişiyi oynuyor. Filmin kadrosunda ayrıca Timothy Olyphant, Carla Gugino, Holt McCallany, Elizabeth Debicki, Corey Fogelmanis, Scott Caan ve Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.
Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun yönettiği 'Bir Zamanlar... Hollywood'da filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanarak, kariyerindeki ilk Akademi Ödülü'nü elde etmişti.