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        Haberler Dünyadan Brad Pitt'in motosiklet turu - magazin haberleri

        Brad Pitt'in motosiklet turu

        Bir süre önce oğlu Pax'in elektrikli bisikletle kaza geçirip yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından Brad Pitt, motosiklet turu atarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:31
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          Oğlu Pax'in birkaç hafta önce motor kazası geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından, Brad Pitt motoksiklet üstünde görüntülendi.

          İzlanda'da bulunan Pitt, motoruna binmeden önce hazırlıklarını yaparken kameraya alındı. TMZ'nin yayınladığı görüntülerde Pitt, motorcu kıyafetini giymiş haldeydi.

        • 2

          Pitt, yanında birkaç motorcuyla birlikte park alanından ayrıldı.

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          Ünlü oyuncu, kaskını taktıktan sonra otoparktan çıktı ve hızını artırarak şehrin içinde ilerlemeye başladı.

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          Pitt'in 2016'da ayrıldığı ve 2019'da resmen boşandığı Angelina Jolie ile birlikteyken evlat edindikleri 20 yaşındaki oğlu Pax, bu ayın başlarında motoruyla trafiğin yoğun olduğu saatlerde duran bir arabaya arkadan çarparak yaralanmıştı.

          Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığını açıklamıştı. Diğer kardeşleri gibi babası Pitt'ten ayrı yaşayan ve babasıyla görüşmeyen Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda motoruyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirilmişti.

          Pax, birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

        • 5

          2020 yılında Babalar Günü’nde babasını, "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayarak şunları yazmıştı: Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan.

        • 6

          VİETNAM'DAN EVLAT EDİNDİLER

          Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç biyolojik çocuğu var. Jolie en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edinmiş, daha sonra Pitt onu nüfusuna geçirmişti. İkili, birlikteyken de kızları Zahara'yı Etiyopya'dan, oğulları Pax'i ise Vietnam'dan evlat edinmişti.

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