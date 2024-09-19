Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon 'Wolfs' filminin galasına katıldı
Brad Pitt, George Clooney ile başrolleri paylaştığı 'Wolfs' filminin Los Angeles galasına sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte katıldı
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Brad Pitt ve George Clooney'in başrollerinde yer aldığı 'Wolfs'un Los Angeles prömiyeri yapıldı.
Dokuzuncu kez birlikte kamera karşısına geçen Hollywood yıldızları, TCL Chinese Theater'da yapılan prömiyer öncesi, etkinlik mekânının önünde toplanan hayranlarını selamladı.
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Hem rol arkadaşı hem de yakın arkadaş olan Brad Pitt ile George Clooney, hayranlarının fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.
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60 yaşındaki Brad Pitt ile 63 yaşındaki George Clooney'nin kırmızı halının yıldızları olarak parladığı galaya, filmin diğer oyuncuları Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan da katıldı.
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George Clooney, eşi Amal Clooney olmadan galaya katılırken, Brad Pitt ise artık kameralardan kaçmadığı, göğsünü gere gere birlikte pozlar verdiği 31 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile kırmızı halıda birlikteydi.
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Brad Pitt'in, sevgilisine kameralar önünde yakınlık göstermekten çekinmediği görüldü.
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Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon, filminin galasının ardından after partide eğlendi. Çift, parti çıkışında yine objektiflere yansıdı.
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Ines de Ramon araca binerken, Brad Pitt'in sevgilisine, centilmence yardımcı olması gözlerden kaçmadı.