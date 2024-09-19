Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon 'Wolfs' filminin galasına katıldı - Magazin haberleri

        Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon 'Wolfs' filminin galasına katıldı

        Brad Pitt, George Clooney ile başrolleri paylaştığı 'Wolfs' filminin Los Angeles galasına sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Brad Pitt ve George Clooney'in başrollerinde yer aldığı 'Wolfs'un Los Angeles prömiyeri yapıldı.

          Dokuzuncu kez birlikte kamera karşısına geçen Hollywood yıldızları, TCL Chinese Theater'da yapılan prömiyer öncesi, etkinlik mekânının önünde toplanan hayranlarını selamladı.

        • 2

          Hem rol arkadaşı hem de yakın arkadaş olan Brad Pitt ile George Clooney, hayranlarının fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

        • 3

          60 yaşındaki Brad Pitt ile 63 yaşındaki George Clooney'nin kırmızı halının yıldızları olarak parladığı galaya, filmin diğer oyuncuları Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan da katıldı.

        • 4

          George Clooney, eşi Amal Clooney olmadan galaya katılırken, Brad Pitt ise artık kameralardan kaçmadığı, göğsünü gere gere birlikte pozlar verdiği 31 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile kırmızı halıda birlikteydi.

        • 5

          Brad Pitt'in, sevgilisine kameralar önünde yakınlık göstermekten çekinmediği görüldü.

        • 6

          Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon, filminin galasının ardından after partide eğlendi. Çift, parti çıkışında yine objektiflere yansıdı.

        • 7

          Ines de Ramon araca binerken, Brad Pitt'in sevgilisine, centilmence yardımcı olması gözlerden kaçmadı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa