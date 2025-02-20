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        Haberler Dünyadan Brad Pitt hız kesmeden yeni film çekiyor: 'Heart of the Beast' filmi için Avustralya'ya gitti

        Brad Pitt hız kesmeden yeni film çekiyor: 'Heart of the Beast' filmi için Avustralya'ya gitti

        Sinema kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Brad Pitt, hem oyuncu hem de yapımcı olarak üst üste yeni projelere imza atıyor. Hollywood'un çalışkan yıldızı, 'Heart of the Beast' filminin Avustralya çekimlerine hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:19
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        Hollywood yıldızı Brad Pitt, hız kesmeden art arda sinema projelerine başlıyor. 'F1' filmi haziran ayında gösterime girmeyi bekleyen Pitt, yeni filmini çekmek için sessizce Yeni Zelanda'ya gitti.

        61 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, bu hafta başında aksiyon filmi 'Heart of the Beast' üzerinde çalışmaya başlamak üzere gittiği Auckland Havaalanı'nda görüldü.

        Queenstown da dâhil olmak üzere Yeni Zelanda'nın güney adasındaki yerler, hikayenin geçtiği Alaska gibi gösterilecek.

        Brad Pitt, gelecek ay başlayacak çekimler öncesinde toplantılara katılmak üzere Auckland'da kalacak.

        Pitt, Hollywood'un hem oyuncu hem de yapımcı olarak en çalışkan isimleri arasında yer alıyor.

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        Oyunculuk dışındaki çalışmalarında Brad Pitt, son zamanlarda 'Beetlejuice Beetlejuice' ve 'Bob Marley: One Love' gibi önemli filmlerin yapımcılığını üstlendi. Ardından RaMell Ross’un 'Nickel Boys' adlı eserine de yapımcı olarak katkıda bulundu.

        Bu film, Pulitzer Ödüllü Colson Whitehead'in romanından uyarlandı ve iki dalda Oscar adaylığı kazandı. Brad Pitt ayrıca Bong Joon Ho'nun Berlinale'de prömiyer yapan 'Mickey 17' filminin yapımcıları arasında yer aldı.

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        #Brad Pitt
        #sinema
        #film
        #Heart of the Beast

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