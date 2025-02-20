Brad Pitt hız kesmeden yeni film çekiyor: 'Heart of the Beast' filmi için Avustralya'ya gitti

Hollywood yıldızı Brad Pitt, hız kesmeden art arda sinema projelerine başlıyor. 'F1' filmi haziran ayında gösterime girmeyi bekleyen Pitt, yeni filmini çekmek için sessizce Yeni Zelanda'ya gitti.

61 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, bu hafta başında aksiyon filmi 'Heart of the Beast' üzerinde çalışmaya başlamak üzere gittiği Auckland Havaalanı'nda görüldü.

REKLAM advertisement1

Queenstown da dâhil olmak üzere Yeni Zelanda'nın güney adasındaki yerler, hikayenin geçtiği Alaska gibi gösterilecek.

Brad Pitt, gelecek ay başlayacak çekimler öncesinde toplantılara katılmak üzere Auckland'da kalacak.

Pitt, Hollywood'un hem oyuncu hem de yapımcı olarak en çalışkan isimleri arasında yer alıyor.

REKLAM

Oyunculuk dışındaki çalışmalarında Brad Pitt, son zamanlarda 'Beetlejuice Beetlejuice' ve 'Bob Marley: One Love' gibi önemli filmlerin yapımcılığını üstlendi. Ardından RaMell Ross’un 'Nickel Boys' adlı eserine de yapımcı olarak katkıda bulundu.

Bu film, Pulitzer Ödüllü Colson Whitehead'in romanından uyarlandı ve iki dalda Oscar adaylığı kazandı. Brad Pitt ayrıca Bong Joon Ho'nun Berlinale'de prömiyer yapan 'Mickey 17' filminin yapımcıları arasında yer aldı.